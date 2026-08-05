search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 17:37
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.08.2026 17:01

Στις πυρόπληκτες περιοχές κλιμάκιο της ΕΛΑΣ – «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

05.08.2026 17:01
porto germeno

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ., με επικεφαλής τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, τις πυρόπληκτες περιοχές σε Πόρτο Γερμενό και Μέγαρα.

Το κλιμάκιο της ΕΛ.Α.Σ. συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιο Δρίκο, και με κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε, οι ζημιές είναι μεγάλες. Υπολογίζονται περίπου 40 καμένα σπίτια στην ευρύτερη περιοχή, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί άλλα 3 στην Ψάθα.

Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι δεν είχαν ληφθεί μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης και τόνισε ότι τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή αποτελούν ζήτημα μείζονος σημασίας, το οποίο πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα.
Στην περιοχή Λούμπα Μεγάρων (Άνω Αλεποχώρι), το κλιμάκιο ενημερώθηκε από τον Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μπριόλα, για την επιχειρησιακή κατάσταση. Έγινε αναφορά στο μέγεθος της καταστροφής, αλλά και στις ελλείψεις του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο δίνει μάχη με όσα μέσα διαθέτει. Η κατάσταση, όπως αναφέρθηκε, δείχνει να σταθεροποιείται.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε στις πληγείσες περιοχές δήλωσε:

«Εδώ στο Πόρτο Γερμενό που βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, βλέπουμε η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, τεράστιες περιοχές. Δυστυχώς άλλη μια φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής».

Διαβάστε επίσης:

Θεοδωρικάκος: Η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ εντάσσεται στο ΕΠΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αλ Σίσι: Η Αίγυπτος είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια για τις πυρκαγιές

Οι παραιτηθέντες από την «Ελπίδα» απάντησαν στην Καρυστιανού για τις αποχωρήσεις τους – «Λογικές αυλών, μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giannis-dragasakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Δραγασάκης νοσηλεύτηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Το «ευχαριστώ» του στο νοσηλευτικό προσωπικό

hellenic-train
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή των δρομολογίων Οινόη – Χαλκίδα λόγω φωτιάς

diasyndesi maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεπαγώνει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Έπεσαν οι υπογραφές με τη γαλλική Meridiam στο Μέγαρο Μαξίμου

porto germeno
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις πυρόπληκτες περιοχές κλιμάκιο της ΕΛΑΣ – «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

aftokinito_elastika_zesti_0508_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου δοκιμάζουν τα ελαστικά του αυτοκινήτου περισσότερο από κάθε άλλη εποχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
salata-new
ΥΓΕΙΑ

Το συστατικό στη σαλάτα που ρίχνει τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

gyros-gallias-gynaikon
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ντοπαρισμένα σουτιέν»: Σάλος με τον Γύρο Γαλλίας γυναικών όπου οι αθλήτριες έκαναν… αυξητική σε στηθόδεσμο για να κερδίσουν ταχύτητα

poulman pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν των 550.000 ευρώ - Το έμβλημα, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά

amazonios
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Αμαζόνιος: Ανακαλύφθηκαν ίχνη άγνωστου πολιτισμού εκατομμυρίων ανθρώπων που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα

aftokinito_kameres_0408_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Πέρασα με πράσινο φανάρι αλλά κόλλησα στη διασταύρωση - Με γράφει;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 17:36
giannis-dragasakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Δραγασάκης νοσηλεύτηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Το «ευχαριστώ» του στο νοσηλευτικό προσωπικό

hellenic-train
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή των δρομολογίων Οινόη – Χαλκίδα λόγω φωτιάς

diasyndesi maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεπαγώνει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Έπεσαν οι υπογραφές με τη γαλλική Meridiam στο Μέγαρο Μαξίμου

1 / 3