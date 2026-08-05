Στις πυρόπληκτες περιοχές κλιμάκιο της ΕΛΑΣ – «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

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Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ., με επικεφαλής τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, τις πυρόπληκτες περιοχές σε Πόρτο Γερμενό και Μέγαρα.

Το κλιμάκιο της ΕΛ.Α.Σ. συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιο Δρίκο, και με κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε, οι ζημιές είναι μεγάλες. Υπολογίζονται περίπου 40 καμένα σπίτια στην ευρύτερη περιοχή, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί άλλα 3 στην Ψάθα.

Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι δεν είχαν ληφθεί μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης και τόνισε ότι τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή αποτελούν ζήτημα μείζονος σημασίας, το οποίο πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα.

Στην περιοχή Λούμπα Μεγάρων (Άνω Αλεποχώρι), το κλιμάκιο ενημερώθηκε από τον Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μπριόλα, για την επιχειρησιακή κατάσταση. Έγινε αναφορά στο μέγεθος της καταστροφής, αλλά και στις ελλείψεις του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο δίνει μάχη με όσα μέσα διαθέτει. Η κατάσταση, όπως αναφέρθηκε, δείχνει να σταθεροποιείται.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε στις πληγείσες περιοχές δήλωσε:

«Εδώ στο Πόρτο Γερμενό που βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, βλέπουμε η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, τεράστιες περιοχές. Δυστυχώς άλλη μια φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής».

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