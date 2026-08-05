Ο Αταμάν τα «έσπασε» στη Σύμη – Βίντεο από τις διακοπές του

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Η αγάπη του Εργκίν Άταμαν για την Ελλάδα δεν τέλειωσε με τη λύση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό.

Ο προπονητής μετά από μία απαιτητική σεζόν κάνει διακοπές στη Σύμη. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να σπάει πιάτα σε ταβέρνα του νησιού, ενώ παίζει Άννα Βίσση.

Ο ιδιοκτήτης μάλιστα κράτησε το τελευταίο πιάτο και το έσπασε στο κεφάλι του Άταμαν.

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