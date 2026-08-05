Στη Βρετανία κλιμάκιο του ελληνικού FBI για να παραλάβει την 46χρονη κατηγορούμενη για τη Marfin

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Στη Βρετανία μέτέβη κλιμάκιο του ελληνικού FBI για να παραλάβει την 46χρονη κατηγορούμενη για την εμπρηστική επόθεση στη Marfin. Σύμφωνα με πληροφορίες θα επιστρέψουν στην Ελλάδα άυριο (6/8).

Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλιου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου ενώ ετοιμαζόταν να επιστρέψει οικειοθελώς στην Ελλάδα, προκειμένου να παραδοθεί στις Αρχές.

Oι τρεις κατηγορούμενοι κατονομάζονται ως δράστες της εμπρηστικής επίθεσης σε ένα email, που έλαβαν οι αρχές. Για την ταυτοποίηση τους χρησιμοποιήθηκε και φωτογραφικό υλικό.

Η 46χρονη είναι μητέρα δύο παιδιών και ζει μόνιμα στη Βρετανία.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων έχουν χαρακτηρίσει τη δικογραφία ανυπόστατη.

Πώς έγινε η ταυτοποίηση

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξαν κάποια προσωπικά αντικείμενα – καπέλα, γυαλιά, παπούτσια και σακίδια –που κουβαλούσαν οι δράστες μαζί τους την ημέρα της επίθεσης στη Marfin. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι τα αντικείμενα είναι ίδια με αυτά που καταγράφονται σε φωτογραφικό υλικό από διακοπές.

τα κινητά αντικείμενα – καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε ότι ταυτίζονται με αυτά που είχαν στην κατοχή τους οι συλληφθέντες σε φωτογραφίες από διακοπ

Όσον αφορά όμως στη βιομετρική σύγκριση, στην εξέταση του σωματότυπου και άλλων μορφολογικών χαρακτηριστικών, δεν υπήρξε πλήρης ταυτοποίηση των υπόπτων με τα άτομα που εμφανίζονται στο υλικό από τα επεισόδια.

Πιο συγκεκριμένα, οι αναλυτές επισημαίνουν στη σχετική έκθεση ότι τα πρόσωπα «προσομοιάζουν», χωρίς να μπορεί να στοιχειοθετηθεί απόλυτη ταυτοποίηση.

Κατά την έρευνα, οι Αρχές χρησιμοποίησαν κωδικές ονομασίες: «Άτομο Α», «Άτομο Β» και «Άτομο Γ» για τα πρόσωπα που φαίνονται στα καρέ της επίθεσης, και «Άτομο 1», «Άτομο 2» και «Άτομο 3» για τα πρόσωπα αναφοράς που προέκυψαν από παλαιότερο υλικό, ταυτοποιητικά έγγραφα και φωτογραφίες.

Η ουσία της ταυτοποίησης ήταν η εξής: οι Αρχές εξέτασαν αν το «Άτομο Α» των καρέ της επίθεσης αντιστοιχεί στο «Άτομο 1», αν το «Άτομο Β» αντιστοιχεί στο «Άτομο 2» και αν το «Άτομο Γ» αντιστοιχεί στο «Άτομο 3».

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