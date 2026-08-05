Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Ποδοσφαιριστής 24 ετών σκοτώθηκε από κεραυνό μέσα στο γήπεδο (Video-σκληρές εικόνες)

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Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ταϊλάνδη, όταν κεραυνός χτύπησε τον αγωνιστικό χώρο, με συνέπεια ένας 24χρονος παίκτης να χάσει τη ζωή του και περισσότεροι από εννέα άνθρωποι να τραυματιστούν.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, 4/8, στη διάρκεια αναμέτρησης της Yala FC για το κύπελλο, στο Στάδιο Santiphap, στην περιοχή Su-ngai Kolok της επαρχίας Narathiwat. Σύμφωνα με πληροφορίες του e.vnexpress.net, την ώρα του αγώνα επικρατούσε έντονη βροχόπτωση, όταν ξαφνικά κεραυνός έπεσε στο γήπεδο, προκαλώντας την κατάρρευση αρκετών ποδοσφαιριστών.

🇹🇭 Horrifying moment from Thailand when a freak lightning strike kills a football player and injures 12 others during a match pic.twitter.com/lAwYJxhtUo — Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο 24χρονος εξτρέμ της Yala FC, Safwan Awa, υπέστη τα σοβαρότερα τραύματα και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, όπως μετέδωσε το Thai PBS World.

Το μήνυμα της Yala FC και η στήριξη στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή

Μετά τον θάνατο του νεαρού παίκτη, η Yala FC εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη μέσω ανακοίνωσης στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook. Παράλληλα, ο διευθυντής του συλλόγου, μαζί με αντιπροσωπεία της ομάδας, επισκέφθηκε το σπίτι του ποδοσφαιριστή για να σταθεί δίπλα στους συγγενείς του.

«Το διοικητικό συμβούλιο, το προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες και όλα τα μέλη της διοικητικής ομάδας της Yala FC επιθυμούν να εκφράσουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Safwan Awae (Ing). Με επικεφαλής τον κ. Νιμίτ Φουμιπρασέρτ (διευθυντή της Yala FC), συνοδευόμενο από τους κ.κ. Νιούμα Ντουράμα, Ντον Χαβάνγκ, Σάμπρι Εΐσο και μια αντιπροσωπεία του συλλόγου, η αποστολή μετέβη για να εκφράσει τα συλλυπητήριά της και να δώσει λόγια ενθάρρυνσης στην οικογένεια του Σαφουάν Αουάε (Ing), νέου παίκτη της Yala FC, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε φυσική καταστροφή· ήταν ο τρίτος από οκτώ αδέλφια. Το διοικητικό συμβούλιο, το προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες και όλα τα μέλη της διοικητικής ομάδας της Yala FC επιθυμούν να εκφράσουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Safwan Awae (Ing). Έχουν ενωθεί σε προσευχή, ζητώντας από τον Αλλάχ (Subhanahu wa Ta’ala) να δείξει έλεος, να χαρίσει συγχώρεση και να προσφέρει τους απέραντους κήπους του Παραδείσου, καθώς και να χαρίσει υπομονή και δύναμη στην οικογένεια και σε όλους τους συγγενείς και φίλους καθώς αντιμετωπίζουν αυτή την απώλεια», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ταϊλάνδης (FAT) εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την τραγωδία, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από το περιστατικό: «Η Ομοσπονδία συμμερίζεται τη θλίψη της οικογένειας, των φίλων και του συλλόγου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Safwan Awae είχε ενταχθεί πρόσφατα στη Yala FC, καθώς είχε υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα στις 29 Ιουλίου. Ο νεαρός εξτρέμ θεωρούνταν βασικός παίκτης, έχοντας καταγράψει επτά γκολ σε 18 αγώνες με την προηγούμενη ομάδα του, την Pattani FC, την οποία βοήθησε να εξασφαλίσει την άνοδο στη Thai League 2 για τη σεζόν 2025-2026.

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