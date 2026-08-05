 Οι Χούθι λένε ότι έπληξαν και δεύτερο σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν σήμερα ότι έβαλαν στο στόχαστρο και δεύτερο σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός τους σε ανακοίνωσή του.
Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επιβεβαίωση από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας.
Το πρωί οι Χούθι ανέφεραν ότι επιτέθηκαν σε άλλο δεξαμενόπλοιο της Σαουδαραβικής Αραβίας, στα ανοιχτά του λιμανιού Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.
Διαβάστε επίσης:
Πυροβολισμοί στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς
Ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών στο αεροδρόμιο της Λειψίας μετά τον εντοπισμό drone με ισχυρά εκρηκτικά
Ανατίναξαν το αυτοκίνητο του διευθυντή ρωσικού εργοστασίου παραγωγής drones – Σκοτώθηκε ο οδηγός του (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.