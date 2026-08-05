Ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών στο αεροδρόμιο της Λειψίας μετά τον εντοπισμό drone με ισχυρά εκρηκτικά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η γερμανική αστυνομία ανέπτυξε ένα ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών μετά τον εντοπισμό ενός drone που μετέφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, προκαλώντας συναγερμό και εκτροπή αρκετών πτήσεων.

Ένα μεταγωγικό αεροπλάνο της DHL που είχε αναγκαστεί να ματαιώσει την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο συγκρούστηκε στη συνέχεια με ένα άγνωστο αντικείμενο. Αργότερα προσγειώθηκε με ασφάλεια αλλού.

Η ομάδα αντιτρομοκρατίας στην εισαγγελία της Δρέσδης και η αστυνομία του κρατιδίου της Σαξονίας ανέλαβαν την έρευνα για τα περιστατικά, τα οποία οι ειδικοί ασφαλείας δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με σοβαρή κλιμάκωση των εντάσεων με τη Ρωσία εάν διαπιστωθεί ότι το Κρεμλίνο έπαιξε ρόλο.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τη νύχτα της Τετάρτης «ένα drone που μετέφερε έναν άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό εντοπίστηκε από έναν υπάλληλο του αεροδρομίου στην περιοχή ασφαλείας της ζώνης επιχειρήσεων φορτίου κοντά στο νότιο διάδρομο» του αεροδρομίου της Λειψίας, μιας εγκατάστασης που χαρακτηρίζεται ως «κρίσιμη υποδομή».

«Ένα ύποπτο δεύτερο άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο συγκρούστηκε με ένα μεταγωγικό αεροσκάφος αφού είχε απογειωθεί ξανά μετά το προηγούμενο κλείσιμο του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης. Εντοπίστηκαν μικρές ζημιές στο αεροσκάφος μετά την προσγείωσή του στο Ανόβερο», ανέφεραν οι ερευνητές.

Το αεροδρόμιο στην ανατολική Γερμανία χρησιμεύει ως κόμβος για τη μεταφορά στρατιωτικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και των συμμάχων του ΝΑΤΟ, και χρησιμεύει επίσης ως βάση για την ουκρανική αεροπορική εταιρεία Antonov.

Το drone, ένα τετρακόπτερο με τέσσερις έλικες που ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικό μηχανισμό, βρέθηκε κοντά σε ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροπλάνο Antonov, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Το drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά, σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα των γερμανικών μέσων NDR, WDR και Süddeutsche Zeitung.

Επικαλούμενα εσωτερικό υπηρεσιακό έγγραφο της έρευνας, τα τρία μέσα αναφέρουν ότι στο drone εντοπίστηκαν ίχνη των εκρηκτικών PETN και Semtex.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο drone και δεν ενεργοποιήθηκε, γεγονός που φέρεται να απέτρεψε την έκρηξη.

Das erste Bild der Drohne am Leipziger Flughafen.

Nach BILD-Informationen handelt es sich bei dem Paket, das an einer Drohne befestigt war, um Sprengstoff!

Um 23.40 Uhr wurde auf dem Vorfeld des Flughafens Leipzig/Halle in unmittelbarer Nähe einer ukrainischen Antonov eine… pic.twitter.com/IURVxcScoC — MittelstandamLimit (@Mittelstand94) August 5, 2026

Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε: «Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό, το οποίο οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν».

Η εφημερίδα Die Zeit ανέφερε ότι οι ερευνητές εξετάζουν διάφορα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης μιας απόπειρας της Ρωσίας να εξαπολύσει επίθεση σε ουκρανικό εξοπλισμό στη Γερμανία.

Ο Konstantin von Notz, εκπρόσωπος του αντιπολιτευόμενου Πράσινου κόμματος για την εποπτεία των μυστικών υπηρεσιών, ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα με τον πιο επείγοντα τρόπο και υπαινίχθηκε πιθανή ρωσική εμπλοκή.

«Εάν διαπιστωθεί ότι ένα κράτος βρίσκεται πίσω από αυτή την ενέργεια, αυτό θα συνιστούσε όχι απλώς τρομοκρατία αλλά κρατική τρομοκρατία που στρέφεται κατά της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας και των πολιτών της», δήλωσε στο Der Spiegel.

Αρκετά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένου ενός επιβατικού αεροπλάνου από τη Μαγιόρκα, άλλαξαν πορεία λόγω του περιστατικού. Οι επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα του αεροδρομίου συνεχίστηκαν δύο ώρες αργότερα.

Ο νότιος διάδρομος προσγείωσης, όπου βρέθηκε το drone, παρέμεινε κλειστός. Η αστυνομία ανέπτυξε ένα ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών για να εξετάσει το αντικείμενο.

Η αστυνομία και οι εισαγγελείς δήλωσαν: «Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή την ασφάλεια των επιβατών ή του προσωπικού του αεροδρομίου. Η εναέρια κυκλοφορία των επιβατών δεν επηρεάζεται».

Η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταγράψει μια σειρά ύποπτων μη εξουσιοδοτημένων πτήσεων με drone σε αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια και εταιρείες logistics. Κατηγόρησαν Ρώσους πράκτορες ότι βρίσκονται πίσω από ορισμένες από τις πτήσεις, κάτι που η Μόσχα αρνήθηκε.

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας διερεύνησαν εμπρηστικούς μηχανισμούς που ήταν κρυμμένοι σε δέματα που έπιασαν φωτιά το 2024, εγείροντας ανησυχίες για δολιοφθορά σε φορείς εκμετάλλευσης αερομεταφορών. Ορισμένες από τις συσκευές βρέθηκαν σε αποθήκη της DHL στη Λειψία και σε αποστολές εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση σε όλη την Ευρώπη.

Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εθνικός προμηθευτής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι ενορχήστρωσε μια εκστρατεία δολιοφθοράς, κατασκοπείας και παραπληροφόρησης εναντίον της, κάτι που το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στο κέντρο του Λονδίνου: Τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται μετά από μαχαίρωμα – Συνελήφθη μια γυναίκα

Υποχώρηση Τραμπ για το Ορμούζ; Η προτεινόμενη συμφωνία δίνει στο Ιράν τον έλεγχο της εισερχόμενης κυκλοφορίας

Ανατίναξαν το αυτοκίνητο του διευθυντή ρωσικού εργοστασίου παραγωγής drones – Σκοτώθηκε ο οδηγός του (Video)