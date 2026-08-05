Ροκ όπερα στη Θήβα από τον Δημήτρη Μαραμή

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Ο αγαπημένος μου συνθέτης Δημήτρης Μαραμής, που πάντα μας αιφνιδιάζει ευχάριστα, παρουσιάζει σε πανελλήνια πρεμιέρα τη rock opera «ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ» στη γενέτειρα πόλη του μυθικού ήρωα, τη Θήβα.

Το νέο έργο αποτελεί ανάθεση του Δήμου Θηβαίων στην προσπάθεια ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο ανοιχτό Θέατρο Μοσχοποδίου Θηβών. Συμμετέχουν η Χορωδία της ΕΡΤ, τέσσερις καταξιωμένοι σολίστ: Γιώργος Παπαδημητρίου (Ηρακλής), Μέλα Γεροφώτη (Μεγάρα), Νίκος Κύρτσος (Αμφιτρύων), Μελίνα Μαβίδου (Ήρα) και εξαμελής μουσική μπάντα.

Το έργο αναδεικνύει τον ήρωα ως τραγικό πρόσωπο: Ο Ηρακλής είναι θεός και άνθρωπος, θύτης και θύμα, τύραννος και σκλάβος, παιδοκτόνος και λυτρωτής. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος της ελληνικής μυθολογίας στον οποίο χαρίστηκε η αθανασία.

Είναι η διχασμένη μορφή που βρίσκεται ταυτόχρονα στον Όλυμπο και στον Τάρταρο· ο θνητός που κατεβαίνει στον Άδη και επιστρέφει από εκεί άτρωτος.

Ο Δημήτρης Μαραμής υπογράφει τη σύλληψη, τη μουσική και το λιμπρέτο, το οποίο βασίζεται στις τραγωδίες «Ηρακλής
Μαινόμενος» του Ευριπίδη και «Τραχίνιαι» του Σοφοκλή, καθώς και στα έργα «Hercules Furens» και «Hercules Oetaeus» του Σενέκα.

Συνδυασμοί. Η μουσική σύνθεση συνδυάζει ηλεκτρικά ηχοχρώματα, έντονους ρυθμούς, λυρικές φωνητικές γραμμές και χορωδιακές εξάρσεις, δημιουργώντας ένα σύγχρονο μουσικοθεατρικό έργο με έντονο δραματικό και τελετουργικό χαρακτήρα.

Μέσα από τον συμβολισμό του μύθου, το έργο συνομιλεί με το σήμερα, καθώς αντανακλά διαχρονικά και επίκαιρα ζητήματα, όπως η βία, ο διχασμός των αξιών και η ευθραυστότητα της δικαιοσύνης σε έναν κόσμο διαρκών αναθεωρήσεων και μεταβολών.

Μουσική Μπάντα:Γιώργος Θεοφάνους | Κιθάρες | Πλήκτρα, Θοδωρής Κουέλης |
Μπάσο, Βασίλης Παναγιωτόπουλος | Τύμπανα, Διονύσης Αγαλιανός | Τρομπέτα

Γιάννης Καΐκης | Τρομπόνι, Δημήτρης Μαραμής | Πιάνο-

Με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνικών σχημάτων που θα ανακοινωθούν προσεχώς.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 19:18
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