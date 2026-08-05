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05.08.2026 20:00

Ξαπλώστρες ρυπαίνουν τον βυθό της Κέρκυρας – Εικόνες που πρέπει να προβληματίσουν

05.08.2026 20:00
corfu

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Με μοναδική αρχιτεκτονική, πλούσια βλάστηση και γαλαζοπράσινα νερά, η Κέρκυρα φημίζεται για την ομορφιά της. Ο βυθός όμως, κρύβει δυσάρεστα πράγματα…

Ο φωτορεπόρτερ Μιχάλής Κονταρίνης βούτηξε με την υποβρύχια κάμερα του στην παραλία Ημερολιά στο Κασσιόπη. Ο φακός του κατέγραψε πλαστικά, κομμάτια από βάρκες και πολλές ξαπλώστρες.

Tα αντικείμενα αυτά προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα και θα μπορούσαν να γίνουν παγίδα θανάτου για τους κατοίκους του βυθού, τα ψάρια.

«Το φετινό μου υποβρύχιο φωτορεπορτάζ καταγράφει ξαπλώστρες εγκαταλελειμμένες στον βυθό, σε ένα σημείο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Πέρσι, στην ίδια παραλία, είχα αναδείξει με φωτορεπορτάζ βάσεις από ομπρέλες πεταμένες στη θάλασσα. Οι εικόνες εκείνες έκαναν τον γύρο της Ελλάδας και παρουσιάστηκαν ακόμη και στην ΕΡΤ. Ένα χρόνο μετά, το πρόβλημα όχι απλώς παραμένει αλλά μεγάλωσε. Οι φωτογραφίες δεν είναι απλώς εικόνες· είναι μια υπενθύμιση ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας», δήλωσε ο Μιχάλης Κονταρίνης.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 21:15
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