Μαγικές στιγμές στον Παγασητικό: Δελφίνια κολύμπησαν δίπλα σε σκάφος – «Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα» (Video)

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Μια απρόσμενη συνάντηση με ένα κοπάδι δελφινιών μετέτρεψε μια απλή θαλάσσια βόλτα σε μια αξέχαστη εμπειρία για τους επιβάτες ενός σκάφους στον Παγασητικό κόλπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Μηλίνας, στον δήμο Νοτίου Πηλίου, όπου τα δελφίνια πλησίασαν το σκάφος και άρχισαν να κολυμπούν δίπλα του, μέσα στα καταγάλανα νερά της περιοχής, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, οι επιβαίνοντες παρακολούθησαν με έκπληξη και ενθουσιασμό τις κινήσεις των εντυπωσιακών θηλαστικών, τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς βουτιές κοντά στη βάρκα.

Οι εικόνες από τη σπάνια αυτή στιγμή δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη φράση «Dream Come True» (σ.σ. «ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα»), καθώς οι επιβάτες θέλησαν να μοιραστούν την εμπειρία από τη συνάντησή τους με τα δελφίνια.

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