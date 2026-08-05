Πόλακης: Καθηλωμένα από το 2025 τα αεροσκάφη Diamond που θα λειτουργούσαν σαν συντονιστικά 

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Απαντήσεις από την κυβέρνηση για τις πυρκαγιές που κατέκαψαν 200.000 στρέμματα ζητά ο υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης.

Ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι τα τρία αεροσκάφη Diamond που αγοράστηκαν το 2025, ώστε να λειτουργήσουν σαν εναέρια κέντρα συντονισμού παραμένουν καθηλωμένα, επειδή δεν έχουν προσληφθεί χειριστές.

«Έτρεξαν με αρκετά εκατομμύρια ευρώ να παραλάβουν τα τρία Diamond, αλλά δεν έκαναν ρούπι για το ποιος θα τα πιλοτάρει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνδέει τη μη αξιοποίηση των Diamond με το δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ψάθα.«Αν υπήρχε ένα από αυτά σε λειτουργία δεν θα θρηνούσαμε τους νεκρούς στη Μάνδα και τα Βίλια, όπου συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα».

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρει ακόμη ότι υπάρχουν ήδη στην Πολεμική Αεροπορία χειριστές και εκπαιδευτές με γνώση του συγκεκριμένου τύπου αεροσκαφών. «Εχουμε εκπαιδευτές και πιλότους για αυτό τον τύπο αεροπλάνου. Τα έχουν και κάθονται σε ιδιωτικό γκαράζ στα μέγαρα μέχρι να βρουν την εταιρεία που θα δώσει το αντίδωρο, αντί να δώσουν το πτητικό έργο στους πιλότους», σχολίασε.

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρεται ακόμα στο πρόγραμμα AntiNero από το οποίο χρηματοδοτήθηκαν έργα καθαρισμού δασικών εκτάσεων. Υποστηρίζει ότι για την ευρύτερη περιοχή των Βιλίων, της Μάνδρας και του Πόρτο Γερμενού μέσα σε μία τριετία προβλέφθηκαν περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Παρά τις χρηματοδοτήσεις αυτές, σημειώνει ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε πολύ μεγάλη έκταση και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές. Παράλληλα, επικαλείται καταγγελίες κατοίκων, σύμφωνα με τις οποίες μηχανήματα εμφανίστηκαν στην περιοχή για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών ενώ η φωτιά είχε ήδη ξεσπάσει και βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

«Φάγανε καμιά εικοσαριά εκατομμύρια σε αυτή την περιοχή μόνο, για να ανοίξουν υποτίθεται αντιπυρικές ζώνες, και κάηκε το σύμπαν», αναφέρει ο Παύλος Πολάκης.

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