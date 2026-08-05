Το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου και η νέα γεωπολιτική εξίσωση στην Ανατολική Μεσόγειο

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Η σημερινή υπογραφή της συμφωνίας για τη γαλλική συμμετοχή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου την προσπάθεια μετάβασης του έργου από ένα ελληνοκυπριακό σχέδιο σε μια ευρωπαϊκή γεωπολιτική υπόθεση, στην οποία πλέον εμπλέκονται άμεσα ισχυρά γαλλικά οικονομικά και βιομηχανικά συμφέροντα.

Η συμμετοχή της γαλλικής Meridiam ως βασικού επενδυτή και η ενεργοποίηση της Nexans, που έχει αναλάβει την κατασκευή και την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου, μεταβάλλουν το πολιτικό βάρος του εγχειρήματος. Μέχρι σήμερα η Τουρκία αντιμετώπιζε κυρίως την Ελλάδα, την Κύπρο και τον ΑΔΜΗΕ. Πλέον απέναντί της βρίσκονται και γαλλικές εταιρείες με άμεσο οικονομικό συμφέρον, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία χρηματοδοτεί το έργο ως στρατηγική ενεργειακή υποδομή.

Αυτό, προφανώς, δυσκολεύει την Άγκυρα χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι θα εγκαταλείψει τις πάγιες θέσεις της. Η Τουρκία εξακολουθεί να θεωρεί ότι τμήματα της προβλεπόμενης πόντισης του καλωδίου διέρχονται από περιοχές όπου η ίδια προβάλλει δικαιώματα υφαλοκρηπίδας. Άλλωστε, οι προηγούμενες προσπάθειες πραγματοποίησης θαλάσσιων ερευνών συνάντησαν έμπρακτες τουρκικές παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση του έργου.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν η σημερινή συμφωνία με την γαλλική συμμετοχή λύνει το πρόβλημα. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η γαλλική εμπλοκή μεταβάλλει το κόστος μιας ενδεχόμενης νέας τουρκικής παρέμβασης. Η Άγκυρα βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο κατά την οποία επιδιώκει στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και της οικονομίας. Μια νέα κρίση γύρω από το καλώδιο θα δοκιμάσει ταυτόχρονα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τη συνοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής και τη βούληση της Γαλλίας να υπερασπιστεί έμπρακτα ένα έργο στο οποίο πλέον συμμετέχει άμεσα.

Με άλλα λόγια, η σημερινή υπογραφή δεν αποτελεί το τέλος μιας δύσκολης διαδρομής, αλλά την αρχή της πιο κρίσιμης φάσης της. Η πραγματική δοκιμασία θα έρθει όταν τα ερευνητικά και, κυρίως, τα πλοία πόντισης του καλωδίου επιστρέψουν στις θαλάσσιες περιοχές όπου στο παρελθόν εκδηλώθηκαν οι τουρκικές αντιδράσεις. Εκεί θα φανεί αν η ευρωπαϊκή πολιτική βούληση μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική γεωπολιτική ισχύ ή να θα εξανεμισθεί μπροστά στην τουρκική αποφασιστικότητα.

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