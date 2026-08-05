Αρραβωνιάστηκε η κόρη του Τζέιμι Όλιβερ – Η συγκινητική ανάρτηση του διάσημου σεφ

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Ένα ευχάριστο οικογενειακό νέο μοιράστηκε ο Τζέιμι Όλιβερ με τους διαδικτυακούς του φίλους, καθώς η κόρη του, Πόπι Χάνι, αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό της, Μπεν Νιούμαν.

Την είδηση αποκάλυψαν οι γονείς της μέσα από τα social media. Ο διάσημος σεφ αναδημοσίευσε στιγμιότυπο από βίντεο που είχε αναρτήσει στο Instagram η σύζυγός του, Τζουλς, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ο Μπεν Νιούμαν γονατίζει μπροστά στην Πόπι Χάνι και της κάνει πρόταση γάμου με φόντο τη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

«Χαρούμενο αρραβώνα, κοριτσάκι μου, Πόπι, και Μπεν. Χαίρομαι τόσο πολύ και για τους δυο σας. Τι υπέροχη στιγμή», έγραψε ο Τζέιμι Όλιβερ πάνω στη φωτογραφία. Στη συνέχεια δημοσίευσε ακόμη μία φωτογραφία, στην οποία ποζάρει χαμογελαστός μαζί με τη σύζυγό του και την κόρη τους.

Το μήνυμα της συζύγου του γνωστού σεφ για τον αρραβώνα της κόρης τους

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Τζουλς Όλιβερ περιλαμβάνονται φωτογραφίες του ζευγαριού να ποζάρει χαμογελαστό, ενώ η Πόπι Χάνι δείχνει στην κάμερα το δαχτυλίδι των αρραβώνων της. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα υπάρχουν εικόνες από την παραλία, καθώς και μία φωτογραφία στην οποία κάθεται μόνη της δίπλα στη θάλασσα, φορώντας στο χέρι της το μονόπετρό της. Το βίντεο ολοκληρώνεται με πλάνα από τον εορτασμό του αρραβώνα στο οικογενειακό σπίτι.

«Πιθανότατα ένα από τα αγαπημένα μου βίντεο μέχρι σήμερα», έγραψε η Τζουλς στη λεζάντα. «Το πρώτο μας μωρό, η Πόπι Χάνι, παντρεύεται. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι, περήφανοι και ευτυχισμένοι. Μπεν, όλοι σε λατρεύουμε», ανέφερε απευθυνόμενη στον μελλοντικό γαμπρό της.

«Πού να ήξερα, όταν μετακομίζαμε την Ποπ στο δεύτερο σπίτι της στο πανεπιστήμιο και εγώ ίδρωνα συναρμολογώντας την παπουτσοθήκη σου, ότι εσύ έδειχνες τόσο αφηρημένη εξαιτίας του αγοριού που μόλις είχε μετακομίσει στο διπλανό σπίτι», συνέχισε. «Πέντε χρόνια αργότερα, είχες βρει την αδελφή ψυχή σου. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι για το επόμενο κεφάλαιο. Σε αγαπώ», πρόσθεσε.

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