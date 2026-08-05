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05.08.2026 19:59

Νικόλ Κίντμαν και Ζόε Σαλντάνα στη Μύκονο – Η «απόβαση» των σταρ του Χόλιγουντ στο Nammos (Video)

05.08.2026 19:59
nikol-kindman

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Δύο ακόμη γνωστές ηθοποιοί του Χόλιγουντ επέλεξαν τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, κάνοντας τα φλας να αστράφτουν. Ο λόγος για τις Νικόλ Κίντμαν και Ζόε Σαλντάνα οι οποίες καταγράφηκαν στο γνωστό beach restaurant «Nammos».

Όπως αναφέρει το Mykonos Live TV οι δύο ηθοποιοί έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης, 5/8, στον δημοφιλή προορισμό του νησιού, συνοδευόμενες από μεγάλη παρέα, προκειμένου να απολαύσουν το γεύμα τους.

Η άφιξή τους καταγράφηκε σε βίντεο, με τις δύο τους να εμφανίζονται σε χαλαρή διάθεση, λίγο πριν δοκιμάσουν τις τοπικές νοστιμιές.

Σημειώνεται ότι η Νικόλ Κίντμαν συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της, καθώς έχει τιμηθεί με Όσκαρ, έξι Χρυσές Σφαίρες και δύο βραβεία Emmy, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει σε επιτυχημένες παραγωγές όπως οι «Moulin Rouge!», «The Hours», «The Others», «Australia» και «Eyes Wide Shut», μεταξύ πολλών άλλων.

Από την πλευρά της, η Ζόε Σαλντάνα, η οποία έχει επισκεφθεί πολλές φορές τη Μύκονο για τις διακοπές της, αποτελεί ένα από τα πιο εμπορικά ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, έχοντας συμμετάσχει σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως τα «Avatar», «Avatar: The Way of Water», «Guardians of the Galaxy» και «Avengers: Endgame».

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