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05.08.2026 09:26

Διακοπές στην Ελλάδα η Καμίλα Καμπέγιο – Από τη Μύκονο σε Πάρο και Αντίπαρο (Video/Photos)

05.08.2026 09:26
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Διακοπές στην Ελλάδα κάνει η Καμίλα Καμπέγιο η οποία εκτός από τη Μύκονο επισκέφθηκε επίσης την Πάρο και την Αντίπαρο, κάνοντας με τα αγαπημένα της πρόσωπα μια ηρερήσια «απόδραση» με σκάφος.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε, μάλιστα, τα σχετικά στιγμιότυπα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας με χάρη στον φακό είτε στο σκάφος είτε στην παραλία.

Μεταξύ άλλων, η Καμίλα Καμπέγιο μοιράστηκε μέρη από εξόδους της που της τράβηξαν το ενδιαφέρον, δείχνοντας να απολαμβάνει τις διακοπές της στη χώρα μας.

«Ελλάδα μέρος δεύτερο» σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Λίγες μέρες πριν, η Καμίλα Καμπέγιο είχε μοιραστεί κι άλλα στιγμιότυπα από τις διακοπές της γράφοντας στη λεζάντα: «Ελλάδα: Μέρος πρώτο».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 11:33
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ADVERTORIAL

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