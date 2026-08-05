Διακοπές στην Ελλάδα η Καμίλα Καμπέγιο – Από τη Μύκονο σε Πάρο και Αντίπαρο (Video/Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Διακοπές στην Ελλάδα κάνει η Καμίλα Καμπέγιο η οποία εκτός από τη Μύκονο επισκέφθηκε επίσης την Πάρο και την Αντίπαρο, κάνοντας με τα αγαπημένα της πρόσωπα μια ηρερήσια «απόδραση» με σκάφος.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε, μάλιστα, τα σχετικά στιγμιότυπα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας με χάρη στον φακό είτε στο σκάφος είτε στην παραλία.

Μεταξύ άλλων, η Καμίλα Καμπέγιο μοιράστηκε μέρη από εξόδους της που της τράβηξαν το ενδιαφέρον, δείχνοντας να απολαμβάνει τις διακοπές της στη χώρα μας.

«Ελλάδα μέρος δεύτερο» σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Λίγες μέρες πριν, η Καμίλα Καμπέγιο είχε μοιραστεί κι άλλα στιγμιότυπα από τις διακοπές της γράφοντας στη λεζάντα: «Ελλάδα: Μέρος πρώτο».

Διαβάστε επίσης:

Βαρύ πένθος για την Υρώ Μανέ – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

Μπαράκ Ομπάμα: Η τρυφερή ευχή της συζύγου του για τα 65α γενέθλιά του

Τριετή περιοριστικά μέτρα κατά άνδρα που είχε γίνει η «σκιά» της Κάιλι Τζένερ



