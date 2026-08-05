Μύκονος: Έλληνας οδηγός έκλεψε τσάντα Hermès και Rolex αξίας 75.000 ευρώ από τουρίστα – Τα έκρυψε κάτω από βράχους

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Στη σύλληψη ενός 34χρονου Έλληνα προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Μύκονο, ο οποίος κατηγορείται ότι έκλεψε μία τσάντα Hermès και ένα ρολόι Rolex συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από έναν 29χρονο Ουκρανό τουρίστα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 29χρονου Ουκρανού, ο κατηγορούμενος, ο οποίος τον μετέφερε με όχημα στην επαρχιακή οδό Μυκόνου – Άνω Μεράς, απαίτησε και έλαβε ως ενέχυρο προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας, προκειμένου να διασφαλίσει την πληρωμή της διαδρομής προς το κατάλυμά του στην Ελιά.

Ο Ουκρανός παρέδωσε στον οδηγό μία γυναικεία τσάντα χειρός Hermès, αξίας 15.000 ευρώ, και ένα πολυτελές ρολόι Rolex Day-Date, αξίας 60.000 ευρώ.

Στις 06:20 το πρωί, ο Έλληνας οδηγός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο 29χρονος βγήκε από το όχημα, ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντάς τον στο σημείο και κρατώντας στην κατοχή του τα πολύτιμα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί της Μυκόνου αξιοποίησαν τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους και εντόπισαν τον 34χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο όχημά του όσο και στο κατάλυμα όπου διέμενε προσωρινά στο νησί, δεν βρέθηκαν τα κλοπιμαία.

Ωστόσο, τα αντικείμενα εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα κάτω από βράχους, σε υπαίθριο χώρο πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Παταπίου.

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