Η Περιφέρεια Αττικής δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία

Takeaways by to pontiki AI Η Περιφέρεια Αττικής δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στις Πλαταιές Βοιωτίας και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική.

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς κατέθεσε τη σχετική δήλωση στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θηβών, επιδιώκοντας την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Η νομική παρέμβαση στοχεύει στην υποστήριξη των κατηγοριών κατά των συλληφθέντων και κάθε άλλου υπεύθυνου προσώπου για τις ζημιές σε περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν αδικήματα εμπρησμού, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, παρακώλυσης λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Η Περιφέρεια Αττικής σκοπεύει να αξιοποιήσει κάθε θεσμικό και νομικό μέσο σε όλα τα στάδια της δικαστικής διαδικασίας.

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Σε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας για τον εμπρησμό που φέρεται να σημειώθηκε στις 31 Ιουλίου στη Βοιωτία προχωρά η Περιφέρεια Αττικής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μήνυμα του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, είναι σαφές: «Ως εδώ και μη παρέκει».

Όπως επισημαίνεται, η Περιφέρεια Αττικής «δεν μπορεί και δεν πρόκειται να μένει θεατής απέναντι σε πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον και στερούν από πολίτες τις περιουσίες τους».

Θα αξιοποιηθούν όλα τα θεσμικά και νομικά μέσα

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Χαρδαλιάς δηλώνει αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο θεσμικό και νομικό μέσο, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026 στις Πλαταιές Βοιωτίας και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική.

Ο περιφερειάρχης, με την ιδιότητά του ως νόμιμου εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής, κατέθεσε σήμερα ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θηβών, αλλά και ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας δημόσιας Αρχής, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής.

Η δήλωση αφορά την υποστήριξη των κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και κάθε άλλου προσώπου για το οποίο ενδέχεται να προκύψουν ευθύνες από την έρευνα των Αρχών.

Ο καταστροφικός αντίκτυπος στη Δυτική Αττική

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η πυρκαγιά είχε άμεσες και καταστροφικές συνέπειες για τη Δυτική Αττική, καθώς ξεπέρασε τα διοικητικά όρια της Βοιωτίας και επεκτάθηκε στο Αλεποχώρι, στο Πόρτο Γερμενό, στα Μέγαρα και σε άλλες περιοχές.

Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές, έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και επιβάρυνε σημαντικά το φυσικό περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρεται, η Περιφέρεια Αττικής έχει πρόδηλο έννομο συμφέρον να παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας, να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και να έχει θεσμική παρουσία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Η παρουσία αυτή αφορά τόσο τις προανακριτικές και ανακριτικές ενέργειες όσο και την εκδίκαση της υπόθεσης.

Χαρδαλιάς: «Έχουμε καθήκον να υπερασπιστούμε ζωές, φυσικό περιβάλλον και περιουσίες»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς επισημαίνει ότι οι ζωές των πολιτών και των πυροσβεστών, το φυσικό περιβάλλον και οι περιουσίες των κατοίκων, που κάθε χρόνο απειλούνται και πολλές φορές χάνονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές, είναι «ιερές».

«Γι’ αυτό και έχουμε καθήκον να τα υπερασπιστούμε με κάθε μέσον και κάθε τρόπο που διαθέτουμε. Πρόληψη, υλικοτεχνικές υποδομές, εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, συνεχής εγρήγορση», αναφέρει.

Ο περιφερειάρχης προσθέτει ότι πλέον η Περιφέρεια Αττικής προχωρά σε ακόμη ένα μέτρο, δηλώνοντας παράσταση πολιτικής αγωγής στην υπόθεση εμπρησμού που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και έπληξε τη Δυτική Αττική.

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο», τονίζει.

Οι πράξεις που διερευνώνται

Υπενθυμίζεται ότι, με την υπ’ αριθ. Π1/Φ6-48 εισαγγελική παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα Πρωτοδικών, διαβιβάστηκε προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντολή για τη διενέργεια ανακριτικών ενεργειών.

Η έρευνα αφορά τις αξιόποινες πράξεις του εμπρησμού σε δάση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και προκλήθηκε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Παράλληλα, διερευνάται η πράξη του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, που φέρεται να τελέστηκε με ενέργεια και παράλειψη και από την οποία μπορούσε επίσης να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και να προκληθεί σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις.

Παρακολουθούνται και πρόσθετα αδικήματα

Στην ίδια εισαγγελική παραγγελία περιλαμβάνεται η παρακώλυση της λειτουργίας εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, από την οποία προκλήθηκε κατάσταση κοινής ανάγκης.

Εξετάζονται ακόμη η φθορά ξένης ιδιοκτησίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, η οποία χρησιμεύει για κοινό όφελος, καθώς και η ρύπανση και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την παραγγελία, από τις συγκεκριμένες πράξεις προκλήθηκε σοβαρή οικολογική και περιβαλλοντική διατάραξη και καταστροφή. Τα αδικήματα διερευνώνται ως τελεσθέντα με ενδεχόμενο δόλο, με ενέργεια και παράλειψη.

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