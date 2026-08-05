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05.08.2026 12:28

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για αιχμάλωτες και κακοποιημένες χελώνες

05.08.2026 12:28
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Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, μετά τον εντοπισμό αιχμάλωτων χελωνών σε αυλές σπιτιών στην Ευκαρπία, αλλά και την κακοποίηση τεσσάρων ακόμη ζώων στην ίδια περιοχή.

Η κάμερα της ΕΡΤ κατέγραψε χελώνες να κρατούνται μέσα σε ιδιωτικούς χώρους, μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον, μία ημέρα μετά την αποκάλυψη περιστατικού κακοποίησης τεσσάρων χελωνών.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση

Με αφορμή την αποκάλυψη της ΕΡΤ, η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της κακοποίησης ζώων.

Η έρευνα ανατέθηκε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων στα οποία εντοπίστηκαν οι χελώνες αναμένεται να κληθούν για εξηγήσεις.

Έβαψαν με πορτοκαλί λαδομπογιά τα κελύφη τους

Άγνωστοι είχαν βάψει με πορτοκαλί λαδομπογιά το κέλυφος τεσσάρων χελωνών στην Ευκαρπία.

Έπειτα από καταγγελία πολιτών, μέλη της Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής εντόπισαν τα ζώα και ενημέρωσαν το αρμόδιο δασαρχείο.

Απελευθερώθηκαν οι αιχμάλωτες χελώνες

Το δασαρχείο προχώρησε στην απελευθέρωση των πέντε χελωνών που κρατούνταν αιχμάλωτες.

Οι τέσσερις χελώνες που είχαν βαφτεί με πορτοκαλί λαδομπογιά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Φροντίδας Άγριων Ζώων, όπου δέχονται την απαραίτητη περίθαλψη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα επιχείρηση απελευθέρωσης χελωνών στην περιοχή της Ευκαρπίας από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής.

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