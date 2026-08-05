Φωτιά στο Νεοχώρι Μεσσηνίας – Eπιχειρούν εναέρια μέσα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) στο Νεοχώρι Μεσσηνίας, σε αγροτοδασική έκταση, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό χωρίς να τον απειλεί για την ώρα.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, από αέρος ρίψεις νερού επιχειρούν 4 αεροσκάφη.

Διαβάστε επίσης:

Έκρηξη σε φούρνο στο Ηράκλειο – Ένας τραυματίας, ζημιές σε παρακείμενες επιχειρήσεις

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για αιχμάλωτες και κακοποιημένες χελώνες

Μυστράς: Ο 55χρονος είχε κάνει φρούριο το ξενοδοχείο για να μην καταλάβουν ότι κρατούσε νεκρό τον πατέρα του σε καταψύκτη