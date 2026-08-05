Γιατί αποτυγχάνει ένα όχημα στο ΚΤΕΟ – Οι 10 συχνότερες αιτίες

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Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ αποτελεί μια σημαντική διαδικασία που διασφαλίζει ότι τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους πληρούν τις βασικές προδιαγραφές ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Παρόλα αυτά, κάθε χρόνο χιλιάδες οχήματα λαμβάνουν σοβαρές παρατηρήσεις ή αποτυγχάνουν στον έλεγχο εξαιτίας βλαβών που, στις περισσότερες περιπτώσεις, θα μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί και αποκατασταθεί εγκαίρως.

Οι συνηθέστερες αιτίες αποτυχίας δεν αφορούν απαραίτητα σοβαρές μηχανικές βλάβες. Συχνά, ένας καμένος λαμπτήρας, φθαρμένα ελαστικά, προβλήματα στο σύστημα πέδησης ή αυξημένες εκπομπές καυσαερίων είναι αρκετά για να οδηγήσουν σε επανέλεγχο. Ένας προληπτικός έλεγχος πριν από το ραντεβού στο ΚΤΕΟ μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο, χρήμα και περιττή ταλαιπωρία.

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