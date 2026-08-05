Volkswagen ID. Polo: Τι προσφέρει η βασική έκδοση των 24.990 ευρώ – Εξοπλισμός και τεχνικά

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Το νέο Volkswagen ID. Polo ξεκινά στην Ελλάδα από τα 24.990 ευρώ, συνδυάζοντας αυτονομία έως 334 χλμ. με ιδιαίτερα πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Η Volkswagen περνά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματά της στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και, το σημαντικότερο, το κάνει με μια τιμή που πλησιάζει εκείνες αρκετών συμβατικών μικρών αυτοκινήτων. Το νέο Volkswagen ID. Polo διατίθεται στην ελληνική αγορά από 24.990 ευρώ, στην έκδοση Trend των 116 ίππων. Πρόκειται για την κανονική τιμή του ελληνικού διαμορφωτή, με ΦΠΑ, και όχι για ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση κρατικής επιδότησης.

Μάλιστα, το ID. Polo Trend δεν είναι μια «γυμνή» έκδοση που υπάρχει μόνο για να δημιουργεί μια χαμηλή διαφημιστική τιμή. Διαθέτει αυτόματο κλιματισμό, μεγάλες ψηφιακές οθόνες, LED φώτα, Adaptive Cruise Control, πλήρες πακέτο υποβοήθησης και δύο καλώδια φόρτισης.

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