Μητσοτάκης και Αγγελούδης συζήτησαν για την «καινούργια ΔΕΘ του 2030»

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συζήτησαν για τα έργα ανάπλασης στη ΔΕΘ, ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε στον δήμαρχο πως έχει γίνει «σημαντική πρόοδος» στο ζήτημα της ανάπλασης και τόνισε ότι «μπορούμε να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μία καινούργια ΔΕΘ το 2030 κρατώντας, βέβαια, την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί».

Από την πλευρά του ο Αγγελούδης ανέφερε πως για την Θεσσαλονίκη το στοίχημα είναι «το πόσο γρήγορα θα υλοποιήσουμε το έργο» καθώς το θέμα της ανάπλασης στο κέντρο της πόλης έχει σηκώσει μεγάλη συζήτηση ειδικά τον τελευταίο χρόνο.

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