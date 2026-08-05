Ο Γεωργιάδης άνοιξε αντιπαράθεση για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» και έδωσε διορία «ως τις 12» στον Ανδρουλάκη να απαντήσει

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Η κόντρα μεταξύ Ανδρουλάκη και Αδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τα «πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης» και τον διαγωνισμό που έγινε για την ανάληψη του έργου, έχει… ζωηρέψει.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε καταγγελίες περί σκανδάλου, με τον υπουργό Υγείας χθες να παρουσιάζει ένα έγγραφο που έδειχνε μικρές διαφορές στις προσφορές μεταξύ της αναδόχου εταιρείας κι αυτής που δεν πήρε τελικά το έργο, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο.
Σήμερα… επέστρεψε με νέα ανάρτηση και υποστήριξε πως η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση βασίζεται σε πολιτική αντιπαράθεση και σύγκρουση εμπορικών συμφερόντων.
Έδωσε μάλιστα και… προθεσμία στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ως τις 12 το μεσημέρι να τοποθετηθεί επί του θέματος, αλλιώς θα προχωρήσει σε… αποκαλύψεις.
«Κύριε Πρόεδρε επιμένετε στο βίντεο που ανεβάσατε και στο οποίο υιοθετείτε όλες τις σχετικές καταγγελίες για τα “πράσινα σπιτάκια” που στηρίζονται σε αυτό το πόρισμα της ΕΔΕΛ;», ανέφερε στην ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για χειραγώγηση της κοινής γνώμης..
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