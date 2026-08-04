search
ΤΡΙΤΗ 04.08.2026 22:10
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.08.2026 21:32

Δηκτικό σχόλιο Αυγερινού: «Το πραγματικό σχέδιο ήταν απαγωγή και όχι υφαρπαγή της ηγεσίας»

04.08.2026 21:32
avgerinos-karystianou

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Θανάσης Αυγερινός δεν άφησε να πέσουν κάτω οι κατηγορίες του Πολιτικού Συμβούλιου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία για απόπειρα υφαρπαγής της ηγεσίας του κόμματος.

Ο δημοσιογράφος σχολίασε δηκτικά «Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!».

Παράλληλα, στο βίντεο που ανέβασε μετέτρεψε το βανάκι της Ελπίδας για τη Δημοκρατία σε ασθενοφόρο.

Τρεις νέες αποχωρήσεις και μία δήλωση στήριξης

Σήμερα ανακοίνωσαν την αποχώρηση τους άλλα τρία μέλη του κόμματος: η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Τάκης Κοτσόργιος. 

Νωρίτερα το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος εξέφρασε τη στήριξη του στη Μαρία Καρυστιανού. «Η απόπειρα εσωτερικής άλωσης του Κινήματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία” και η δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσής του και υφαρπαγής της ηγεσίας του απέτυχαν.Η εκμετάλλευση της συμμετοχής σε ένα αγνό κίνημα, με σκοπό τον σφετερισμό του, τη διάσπασή του και την απόπειρα χρήσης του ως σκαλοπάτι για τη δημιουργία ενός βολικού για το σύστημα πολιτικού μορφώματος, καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύει το μένος των άδηλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του Κινήματος υπόγειες διαδικασίες.

Προς όλους όσοι επιχείρησαν ή επιχειρούν να απαξιώσουν την “Ελπίδα για τη Δημοκρατία”, ένα σαφές μήνυμα: Το Κίνημα είναι η παλλαϊκή απαίτηση για κάθαρση και δικαιοσύνη και δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκι καμίας άλλης πολιτικής δύναμης. Είναι ανεξάρτητο, είναι ακηδεμόνευτο, δεν κλονίζεται, παραμένει όρθιο και συνεχίζει.

Καλούμε όλους τους πολίτες που πιστεύουν στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη και στη μόνη άφθαρτη πολιτική δύναμη που διεκδικεί ανυποχώρητα τα δίκαιά τους, να προστατέψουν το Κίνημα και να μην επιτρέψουν αλλότρια συμφέροντα να μας διχάσουν. Προχωράμε ενωμένοι μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Διαβάστε επίσης

Μπαράζ αποχωρήσεων από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Εκτός Μουτσάτσου, Ιωαννίδου, Κοτσόργιος

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

Λαζαρίδης κατά Μιχαηλίδου: Ζητά απάντηση για τις δηλώσεις περί ελληνικής οικογένειας και αναφέρει ότι εκκρεμεί αίτημα συνάντησης από τον Μάιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fuego guatemala
ΚΟΣΜΟΣ

Σε «κόκκινο συναγερμό» η Γουατεμάλα λόγω της ενεργοποίησης του ηφαιστείου Φουέγκο

SYROS-DIASWSTRIA_2907
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: «Αμύνθηκα για τη ζωή τη δική μου και της συντρόφου μου» – Τι κατέθεσε ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας (Video)

avgerinos-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δηκτικό σχόλιο Αυγερινού: «Το πραγματικό σχέδιο ήταν απαγωγή και όχι υφαρπαγή της ηγεσίας»

barack michelle new
LIFESTYLE

Μπαράκ Ομπάμα: Η τρυφερή ευχή της συζύγου του για τα 65α γενέθλιά του

mystras ptoma
ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: Τι υποστήριξε στις Αρχές ο 55χρονος που κρατούσε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη στο ξενοδοχείο που διατηρεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
salata-new
ΥΓΕΙΑ

Το συστατικό στη σαλάτα που ρίχνει τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το μεγάλο παράδοξο της ελληνικής οικονομίας: Πλούτος 1 τρισ. ευρώ, αλλά οι Έλληνες «τρώνε από τα έτοιμα»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ για τους συνταξιούχους: Ποιες παρεμβάσεις κλειδώνουν και ποιες εξετάζονται για «13η σύνταξη», «κούρεμα» ΕΑΣ και προσωπική διαφορά

amazonios
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Αμαζόνιος: Ανακαλύφθηκαν ίχνη άγνωστου πολιτισμού εκατομμυρίων ανθρώπων που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα

katerina-lioliou
LIFESTYLE

Παρέμβαση της Panik Records στην κόντρα Λιόλιου - «Romeo»: «Η συνεργασία υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.08.2026 22:00
fuego guatemala
ΚΟΣΜΟΣ

Σε «κόκκινο συναγερμό» η Γουατεμάλα λόγω της ενεργοποίησης του ηφαιστείου Φουέγκο

SYROS-DIASWSTRIA_2907
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: «Αμύνθηκα για τη ζωή τη δική μου και της συντρόφου μου» – Τι κατέθεσε ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας (Video)

avgerinos-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δηκτικό σχόλιο Αυγερινού: «Το πραγματικό σχέδιο ήταν απαγωγή και όχι υφαρπαγή της ηγεσίας»

1 / 3