Δηκτικό σχόλιο Αυγερινού: «Το πραγματικό σχέδιο ήταν απαγωγή και όχι υφαρπαγή της ηγεσίας»

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Ο Θανάσης Αυγερινός δεν άφησε να πέσουν κάτω οι κατηγορίες του Πολιτικού Συμβούλιου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία για απόπειρα υφαρπαγής της ηγεσίας του κόμματος.

Ο δημοσιογράφος σχολίασε δηκτικά «Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!».

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα! pic.twitter.com/yFrgIsqWe9 — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 4, 2026

Παράλληλα, στο βίντεο που ανέβασε μετέτρεψε το βανάκι της Ελπίδας για τη Δημοκρατία σε ασθενοφόρο.

Τρεις νέες αποχωρήσεις και μία δήλωση στήριξης

Σήμερα ανακοίνωσαν την αποχώρηση τους άλλα τρία μέλη του κόμματος: η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Τάκης Κοτσόργιος.

Νωρίτερα το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος εξέφρασε τη στήριξη του στη Μαρία Καρυστιανού. «Η απόπειρα εσωτερικής άλωσης του Κινήματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία” και η δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσής του και υφαρπαγής της ηγεσίας του απέτυχαν.Η εκμετάλλευση της συμμετοχής σε ένα αγνό κίνημα, με σκοπό τον σφετερισμό του, τη διάσπασή του και την απόπειρα χρήσης του ως σκαλοπάτι για τη δημιουργία ενός βολικού για το σύστημα πολιτικού μορφώματος, καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύει το μένος των άδηλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του Κινήματος υπόγειες διαδικασίες.

Προς όλους όσοι επιχείρησαν ή επιχειρούν να απαξιώσουν την “Ελπίδα για τη Δημοκρατία”, ένα σαφές μήνυμα: Το Κίνημα είναι η παλλαϊκή απαίτηση για κάθαρση και δικαιοσύνη και δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκι καμίας άλλης πολιτικής δύναμης. Είναι ανεξάρτητο, είναι ακηδεμόνευτο, δεν κλονίζεται, παραμένει όρθιο και συνεχίζει.

Καλούμε όλους τους πολίτες που πιστεύουν στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη και στη μόνη άφθαρτη πολιτική δύναμη που διεκδικεί ανυποχώρητα τα δίκαιά τους, να προστατέψουν το Κίνημα και να μην επιτρέψουν αλλότρια συμφέροντα να μας διχάσουν. Προχωράμε ενωμένοι μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

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