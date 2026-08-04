Σύρος: «Αμύνθηκα για τη ζωή τη δική μου και της συντρόφου μου» – Τι κατέθεσε ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας (Video)

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Στο δικαστικό συμβούλιο της Σύρου κατατέθηκε το πρωί της Τρίτης, 4/8, το συμπληρωματικό υπόμνημα του 41χρονου κατηγορούμενου για τον θανάσιμο τραυματισμό της 42χρονης διασώστριας.

Ο 41χρονος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα.

Στο υπόμνημά του, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αμύνθηκα για τη ζωή τη δική μου και της συντρόφου μου». Παράλληλα, αρνείται ότι η 42χρονη μαχαιρώθηκε εκτός της οικίας του ζευγαριού.

Το ψηφιακό υλικό που κατέθεσε στις Αρχές

Μαζί με το συμπληρωματικό υπόμνημα, ο 41χρονος προσκόμισε και ψηφιακό υλικό, το οποίο έχει εξεταστεί, αναλυθεί και πιστοποιηθεί από ειδικό εργαστήριο.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, πρόκειται για δύο φωτογραφίες: Η μία καταγράφει τη 42χρονη να εισέρχεται στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο και η δεύτερη τη στιγμή που εξέρχεται από αυτό. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, στη δεύτερη εικόνα φαίνεται η μαχαιριά που, όπως ισχυρίζεται, σημειώθηκε μέσα στην οικία.

Στο υπόμνημά του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρει ακόμη ότι η 42χρονη είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και δεν μιλούσε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναγνωρίσει ποια ήταν. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζει ότι θεώρησε πως έπρεπε να αμυνθεί για τη δική του ζωή και για τη ζωή της συντρόφου του.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει πως η γυναίκα δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι εκτός του σπιτιού.

Λίγες ώρες αργότερα, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία του κατηγορούμενου. Ο 41χρονος έφτασε στα δικαστήρια της Σύρου περίπου στις 3 το μεσημέρι και πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου, όπου παρουσιάστηκε ενώπιον του συμβουλίου.

Η διαδικασία διήρκεσε περίπου μία ώρα, με το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίζει τελικά την προσωρινή κράτησή του, καθώς κρίθηκε ύποπτος για την τέλεση ίδιου ή παρόμοιου αδικήματος.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για την αποφυλάκισή του. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

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