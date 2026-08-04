Στο «φως» εικόνες από το δεύτερο ελικόπτερο που συνετρίβη στην Ψάθα – Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για την τραγωδία (Video)

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Φωτογραφίες-ντοκουμέντα από το δεύτερο ελικόπτερο Bell που συνετρίβη στην Ψάθα και αμέσως μετά τυλίχθηκε στις φλόγες, ήρθαν στο «φως» της δημοσιότητας.

Στο υλικό που εξασφάλισε το ΕΡΤnews καταγράφεται η εικόνα του ελικοπτέρου μετά την πτώση του, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Πρόκειται για το ελικόπτερο από το οποίο κατάφεραν να απομακρυνθούν ζωντανοί ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας μεταφραστής του. Οι δύο άνδρες πρόλαβαν να βγουν από το ελικόπτερο πριν αυτό παραδοθεί στις φλόγες.

Υπενθυμίζεται ότι από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής, στην Ψάθα, έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ένας Δανός πιλότος και ένας Έλληνας συντονιστής, ενώ τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου τραυματίστηκαν ελαφρά. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας μεταφραστής και ο Βρετανός πιλότος που διασώθηκαν υπέστησαν ορθοπεδικής φύσεως τραυματισμούς, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Στο «μικροσκόπιο» όλα τα στοιχεία για τα αίτια της σύγκρουσης

Σύμφωνα με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., η διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, καθώς υπάρχουν νεκροί από το δυστύχημα. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστούν όλες οι παράμετροι του περιστατικού, ώστε να σχηματιστεί η σχετική δικογραφία και να αποσαφηνιστούν τα αίτια της σύγκρουσης, αλλά και το ενδεχόμενο ύπαρξης ευθυνών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.

Για τη διερεύνηση του δυστυχήματος αναμένεται να οριστούν τρεις ειδικοί πραγματογνώμονες από την αστυνομία, οι οποίοι θα καταθέσουν τα πορίσματά τους, ο καθένας από την πλευρά της ειδικότητάς του. Τα συμπεράσματά τους θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, ενώ παράλληλα θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους και θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο οπτικό ή άλλο υλικό που αφορά στη σύγκρουση.

Αστυνομικές πηγές διευκρίνισαν ότι παράλληλες έρευνες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από άλλες υπηρεσίες, ανάλογα με τις αρμοδιότητες και το αντικείμενό τους. Ωστόσο, οι επίσημες απαντήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στους δύο θανάτους θα προκύψουν από το πόρισμα της αστυνομικής έρευνας.

Στο πλαίσιο των ερευνών, όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο σημείο όπου κατέπεσαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα, με τη χρήση drone.

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ μετέβη στην περιοχή υπό τον διευθυντή της Υπηρεσίας, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών, προκειμένου να εξεταστεί ο χώρος και να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη των συνθηκών του περιστατικού.

Το υλικό και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να τεκμηριωθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Παράλληλα, τα σχετικά στοιχεία θα αποσταλούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές Βοιωτίας.

Την ίδια ώρα, δόθηκαν διευκρινίσεις και για το ποιος φορέας έχει την αρμοδιότητα διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος, καθώς υπήρξαν ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφεραν ότι η διερεύνηση της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων ΑΒ-214 ST της εταιρείας McDermond, τα οποία είχαν μισθωθεί από το ελληνικό κράτος και επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής στην περιοχή της Ψάθας, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αρμόδια για τη διερεύνηση είναι η Federal Aviation Authority (FAA) των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς τα συγκεκριμένα ελικόπτερα διαθέτουν αμερικανικό νηολόγιο. Η FAA έχει ήδη ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, όπως προβλέπεται, και έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες.

Οι ίδιες πηγές του υπουργείου υπογράμμισαν ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, βάσει του ιδρυτικού του νόμου, εξαιρείται ρητά από τη διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, η Ελληνική Αστυνομία, στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του δυστυχήματος από την Εισαγγελία, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τη συνδρομή του ΕΟΔΑΣΑΑΜ στο πλαίσιο της έρευνας.

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