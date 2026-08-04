Κακοτεχνίες και κατασκευαστικά λάθη εντόπισαν οι πραγματογνώμονες στο σημείο μηδέν της φωτιάς που έκαψε την Αττικοβοιωτία – Τι αναφέρει η έκθεση

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Λάθη και κακοτεχνίες σε όλο το δίκτυο ηλεκτροδότησης εντόπισαν οι πραγματογνώμονες της διεύθυνσης εγκλημάτων εμπρησμού για τη φωτιά που κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις στην Αττικοβοιωτία.

Οι πραγματογνώμονες εξέτασαν με προσοχή το αιολικό πάρκο στη θέση «Μαύρο Σπιθάρι» Βοιωτίας από όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Κακοτεχνίες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ δεν εντόπισαν ίχνη ανθρώπινες παρουσίας, εμπρηστικούς μηχανισμούς ή υλικά ικανά για αυτανάφλεξη, αλλά διαπίστωσαν σωρεία κακοτεχνιών και παραβιάσεων των κανονισμών ασφαλείας.

Το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε εναέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στύλους, και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιολικού πάρκου.

Το σημείο έναρξης εντοπίζεται λίγο πιο χαμηλά στο δίκτυο διανομής του αιολικού πάρκου. Εκεί οι πραγματογνώμονες εντόπισαν ένα ξύλινο στύλο πεσμένο, ενώ και τα καλώδια ήταν πεσμένα.

Στα καλώδια που ήταν πεσμένα παρατηρήθηκε τοπική παραμόρφωση και θερμική αλλοίωση των μεταλλικών κλώνων των αγωγών. Οι αλλοιώσεις εκτιμάται ότι δεν προέκυψαν από την πυρκαγιά αλλά προϋπήρχαν.

Το κλιμάκιο των πυροσβεστών έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι στις 27 Ιουνίου 2026, στην ίδια γραμμή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο έναρξης της καταστροφικής πυρκαγιάς, ξέσπασε άλλη φωτιά η οποία αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα από την επαφή δύο ηλεκτροφόρων καλωδίων αλλά και σε σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν σε ξερά χόρτα.

Σε ένορκη κατάθεση που έδωσε μηχανολόγος-μηχανικός την 1η Αυγούστου 2026, μία μέρα την εκδήλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς που θα μαινόταν για τις επόμενες ημέρες στην περιοχή, σημείωσε ότι σε θερμογράφηση που στις 20 Ιουνίου 2026= διαπιστώθηκε σε δυο από αυτά, ένδειξη αυξημένης θερμότητας σε σχέση με το κανονικό. Αυτοί οι μηχανισμοί ήταν ο ένας στο τελείωμα του εναερίου τμήματος από το οποίο εκδηλώθηκαν οι φωτιές.

Η αιτιά της φωτιάς

Ο διορισμένος πραγματογνώμονας ηλεκτρολόγος-μηχανικός μετά από ενδελεχή έρευνα δήλωσε μεταξύ άλλων ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή δημιουργήθηκε ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών που είχε ως αποτέλεσμα οι αγωγοί να έρθουν είτε σε επαφή με συνέπεια βραχυκύκλωμα είτε σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους με συνέπεια τη δημιουργία τόξου λόγω της κακής κατασκευής.

Προβλήματα που δεν διορθώθηκαν

Παρατήρησε επίσης ότι η κακή κατασκευή που είχε προκαλέσει την πυρκαγιά στις 26-07-2026 με τον ίδιο τρόπο, δε διορθώθηκε στο σύνολό της, με συνέπεια να εκδηλωθεί εκ νέου πυρκαγιά δύο με τρεις στύλους μακρύτερα στην ίδια γραμμή.

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