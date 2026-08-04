Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση μετά τη γενικευμένη διακοπή ρεύματος

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Η Κούβα ανακοίνωσε την Τρίτη, 4/8, ότι επανασύνδεσε το ηλεκτρικό της δίκτυο μετά την εθνικής εμβέλειας διακοπή ρεύματος τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, το έκτο γενικό μπλακάουτ φέτος στο νησί, εν μέσω σοβαρής ενεργειακής κρίσης και του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εθνική εταιρία ηλεκτρισμού UNE ανακοίνωσε ότι αργά το πρωί, το εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας αποκαταστάθηκε μετά τη γενικευμένη διακοπή ρεύματος που διήρκησε μιάμιση μέρα βυθίζοντας στο σκοτάδι τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Αβάνας. Ωστόσο μεγάλες περιοχές της χώρας παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στην Αβάνα, μόνο το 42% της πόλης ηλεκτροδοτείτο το μεσημέρι της Τρίτης.

Οι Αρχές κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να αποκατασταθεί η λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου, προκαλώντας απογοήτευση στους Κουβανούς που έχουν βιώσει έξι πανεθνικές διακοπές ρεύματος φέτος, εκτός από τις σχεδόν συνεχείς διακοπές ρεύματος τοπικά. «Αυτό είναι η νέα κανονικότητα: Το σύστημα καταρρέει, το επανασυνδέουν και καταρρέει ξανά, αλλά όπως και να ‘χει, δεν έχουμε ποτέ ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμα και όταν το δίκτυο δεν παρουσιάζει βλάβη. Έτσι, για μένα, δεν αλλάζει τίποτα», δήλωσε ο Κάρλος Γκαρσία, ένας 57χρονος οδηγός ηλεκτρικού τρίκυκλου.

Ρεύμα για μόλις λίγες ώρες της ημέρας

Το νησί των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, που έχει βυθιστεί σε σοβαρή οικονομική κρίση εδώ και χρόνια, προσπαθεί σκληρά να διατηρήσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εξαιτίας των παλαιών υποδομών, αλλά και του σοβαρού ενεργειακού αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.

Οι περισσότεροι Κουβανοί έχουν ηλεκτρικό ρεύμα μόλις λίγες ώρες ημερησίως το πολύ, κάτι που κάνει την καθημερινότητά τους εξαιρετικά δύσκολη. Με κάθε διακοπή ρεύματος, όλα σταματούν, από τις αντλίες νερού μέχρι τους ανεμιστήρες οροφής.

Το βράδυ της Δευτέρας, απόλυτο σκοτάδι επικρατούσε στην Παλιά Αβάνα, οι κάτοικοι είχαν βγει στα μπαλκόνια ή έσκυβαν από τα παράθυρα, χτυπώντας μαγειρικά σκεύη για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροδρίγκες απέδωσε την κρίση στην Ουάσινγκτον. Οι ανεπάρκειες του δικτύου είναι «άμεσες συνέπειες του γενοκτονικού αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά της Κούβας», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι η κρίση οφείλεται στην κακοδιαχείριση των οικονομικών από την κομμουνιστική κυβέρνηση.

Τα επτά θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του κουβανικού εθνικού δικτύου, έχουν ηλικία άνω των 40 ετών και παρουσιάζουν συχνά βλάβες.

Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί από τον Ιανουάριο, όταν η Ουάσινγκτον επέβαλε στο νησί πετρελαϊκό αποκλεισμό ο οποίος περιπλέκει τον εφοδιασμό με καύσιμα αυτών των εργοστασίων και των εφεδρικών γεννητριών.

Οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κούβας θεωρούνται τεταμένες από την αρχή της χρονιάς, κυρίως μετά τη σύλληψη από την Ουάσινγκτον του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, συμμάχου της κουβανικής κυβέρνησης.

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