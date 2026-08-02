Βυθισμένη ξανά στο σκοτάδι η Κούβα – Χωρίς ρεύμα 5 επαρχίες

Takeaways by to pontiki AI Πέντε επαρχίες της Κούβας, συμπεριλαμβανομένης της Αβάνας, υπέστησαν διακοπή ηλεκτροδότησης το βράδυ του Σαββάτου λόγω μερικής βλάβης στο εθνικό σύστημα διανομής.

Η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού Unión Eléctrica επιβεβαίωσε το περιστατικό, το οποίο πλήττει το δυτικό τμήμα της χώρας εν μέσω συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Οι συχνές διακοπές ρεύματος στη νήσο οφείλονται στις πεπαλαιωμένες υποδομές του δικτύου και στην έντονη έλλειψη καυσίμων για τις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά από τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, περιορίζοντας δραστικά τις εισαγωγές καυσίμων και δυσχεραίνοντας την αποκατάσταση των βλαβών.

Η έλλειψη αποθεμάτων εμποδίζει την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του πληθυσμού και καθιστά το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας εξαιρετικά ευάλωτο.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στις πέντε από τις 15 επαρχίες της Κούβας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της πρωτεύουσας Αβάνας, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση το βράδυ του Σαββάτου, εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο της νήσου, που υφίσταται από την αρχή του τρέχοντος έτους πετρελαϊκό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, έκανε γνωστό η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού της χώρας.

Η εταιρεία Unión Eléctrica της Κούβας (UNE) ανέφερε μέσω X ότι στις 18:07 (τοπική ώρα· 01:07 ώρα Ελλάδας) προκλήθηκε μερική «βλάβη» στο εθνικό σύστημα διανομής ηλεκτρισμού και διακοπή της υπηρεσίας που πλήττει το δυτικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας.

Nota



A las 18:07 ocurrió un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Mtzas a Cfgos y de Mtzass a Santa Clara provocando la división del SEN y posteriormente la caída de la zona occidental. Quedaron sin servicio Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas. pic.twitter.com/yQPUjlF2uz — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) August 1, 2026

Η χώρα, βυθισμένη σε οικονομική κρίση εδώ και πέντε χρόνια, υφίσταται συχνά διακοπές ρεύματος, γενικές ή μερικές, λόγω των πεπαλαιωμένων υποδομών του δικτύου της και της έλλειψης καυσίμων τους τελευταίους μήνες.

Ο πετρελαϊκός αποκλεισμός του Τραμπ

Η κατάσταση επιδεινώθηκε τον Ιανουάριο, όταν η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα και περιέπλεξε πολύ τον εφοδιασμό με καύσιμα των ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεών της και των γεννητριών, που κατά κανόνα λειτουργούν με εισαγόμενο πετρέλαιο ντίζελ.

Χωρίς απόθεμα, η νήσος των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων δεν μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες. Ακόμα χειρότερα, από τον Ιανουάριο, η Ουάσιγκτον δεν επέτρεψε παρά σε ένα μόνο ρωσικό πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο να ελλιμενιστεί στο νησί με ποσότητα 100.000 τόνων αργού, τον Μάρτιο.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι διακοπές ρεύματος ξεπέρασαν ως ακόμη και τις 30 συνεχόμενες ώρες στην Αβάνα, ενώ σε άλλους τομείς, στην ενδοχώρα, έφτασαν σε κάποιες περιπτώσεις να κρατήσουν μέρες. Από την αρχή του 2026 η νήσος έχει υποστεί πέντε μπλακάουτ, γενικές διακοπές, τρεις τον Ιούλιο, μέσα σε λιγότερες από δέκα ημέρες.

Σύμφωνα με τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτροδότησης, η έλλειψη καυσίμων κάνει ακόμη πιο ευάλωτο το σύστημα στις βλάβες, ενώ επιβραδύνει επίσης τις εργασίες αποκατάστασης και εμποδίζει τη χρήση γεννητριών ασφαλείας.

Η ήδη τεταμένη σχέση των ΗΠΑ και της Κούβας οξύνθηκε ακόμη περισσότερο στις αρχές της χρονιάς, ειδικά μετά την αιματηρή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του μέχρι τότε προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, συμμάχου της Αβάνας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται ότι η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ κι απειλεί ολοένα πιο συχνά τελευταία να «πάρει» τη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Το Μαρόκο έδωσε το όνομα του Τραμπ σε αυτοκινητόδρομο στη Δυτική Σαχάρα

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, επειδή του «το ζήτησαν»

Ισπανία: Σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι διελεύσεις μεταναστών από τη Θεούτα – Τουλάχιστον 67 οι νεκροί



