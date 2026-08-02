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02.08.2026 09:53

Όπου φύγει – φύγει: Μαζική η έξοδος των αδειούχων του Aυγούστου, περισσότεροι από 61.000 επιβάτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής

02.08.2026 09:53
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και να κατευθύνονται προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έχει τεθεί σε ενισχυμένη ετοιμότητα, με πρόσθετα μέτρα τάξης και κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής επιβίβαση των ταξιδιωτών και των οχημάτων στα πλοία.

Χθες, Σάββατο 1η Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι πλοίων, με 29.966 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Ιδιαίτερα υψηλή ήταν και η κίνηση στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, όπου πραγματοποιήθηκαν 57 δρομολόγια και ταξίδεψαν 11.586 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας εκτελέστηκαν 15 δρομολόγια, με 11.324 επιβάτες να αναχωρούν κυρίως για τις Κυκλάδες, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι, με συνολικά 8.976 επιβάτες.

Συνολικά, περισσότεροι από 61.852 ταξιδιώτες αναχώρησαν μέσα σε μία ημέρα από τα τέσσερα βασικά σημεία ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης της Αττικής, επιβεβαιώνοντας ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου αποτελεί μία από τις κορυφαίες περιόδους της θερινής εξόδου.

Αυξημένη και σήμερα η κίνηση

Αυξημένη αναμένεται η κίνηση και σήμερα. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Για τον Αργοσαρωνικό προβλέπονται συνολικά 55 αναχωρήσεις, από τις οποίες οι 31 θα πραγματοποιηθούν με ταχύπλοα και οι 24 με συμβατικά πλοία.

Παράλληλα, από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 13 απόπλοι πλοίων.

Οι λιμενικές αρχές καλούν τους επιβάτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, ιδιαίτερα όσους ταξιδεύουν με τα οχήματά τους, καθώς η αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από τις λιμενικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις.

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