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02.08.2026 10:51

Πέθανε ο Βίνσεντ Παστόρε των θρυλικών «The Sopranos»

02.08.2026 10:51
pastore

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Θλίψη στον κόσμο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Βίνσεντ Παστόρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Ο αγαπημένος ηθοποιός -ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Salvatore «Big Pussy» Bonpensiero στη θρυλική σειρά The Sopranos- εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του, Ρόμπερτ Άτερμαν, ο οποίος μίλησε με συγκίνηση για τον άνθρωπο πίσω από τον ηθοποιό.

«Για τον περισσότερο κόσμο θα είναι πάντα ο αξέχαστος “Big Pussy”, όμως για όσους τον γνώρισαν ήταν πολλά περισσότερα. Αγαπούσε βαθιά την υποκριτική και στάθηκε δίπλα σε αμέτρητους νέους ηθοποιούς, τους οποίους καθοδηγούσε και ενθάρρυνε», είπε για τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκε για περισσότερα από 30 χρόνια.

Από τον πόλεμο του Βιετνάμ στον κινηματογράφο

Γεννημένος, το 1946, στο Μπρονξ, ο Βίνσεντ Παστόρε έζησε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του στη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Πριν ακολουθήσει την υποκριτική, υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ.

Στην πολύχρονη καριέρα του συμμετείχε σε εμβληματικές κινηματογραφικές παραγωγές, όπως τα Goodfellas και Carlito’s Way, ενώ εμφανίστηκε και σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων τα Law & Order, General Hospital και Hawaii Five-0.

Το 2000, μαζί με το υπόλοιπο καστ του The Sopranos, τιμήθηκε με το Screen Actors Guild Award για την εξαιρετική ερμηνεία συνόλου σε δραματική τηλεοπτική σειρά, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους πιο χαρακτηριστικούς ηθοποιούς της γενιάς του.

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