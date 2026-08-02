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02.08.2026 11:39

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης έπειτα από καταδίωξη με πυροβολισμούς και τραυματίες

02.08.2026 11:39
katadioxi1

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‘Επειτα από μια επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς και τραυματίες, συνελήφθησαν τρεις άντρες, οι οποίοι φέρεται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, έχοντας προκαλέσει ζημία άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού.

Σε βάρος των τριών ημεδαπών, ηλικίας 45, 37 και 35 ετών και ακόμη ενός ατόμου, που αναζητείται, σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια, εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, τροποποίηση σήμανσης όπλου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε έπειτα από ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και την επισταμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, εντόπισαν κατόπιν αναζήτησης στην περιοχή του Νέου Ρυσίου, αγροτικό όχημα για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή από περιοχή της Χαλκιδικής, οι επιβάτες του οποίου εμπλέκονταν σε κλοπή μετασχηματιστή. Στη θέα των αστυνομικών ο οδηγός του οχήματος προσπάθησε να διαφύγει, εμβολίζοντας δύο υπηρεσιακά οχήματα, ενώ ενόσω οι αστυνομικοί συνέχισαν να το ακολουθούν, ένα εκ των μελών (ο τριανταπεντάχρονος) πυροβόλησε στο παρμπρίζ και το καπό του ενός υπηρεσιακού οχήματος. Στη συνέχεια εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε σημείο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Περαίας και συγκρούστηκε με Ι.Χ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ακολούθως, το κλεμμένο όχημα ακινητοποιήθηκε και οι επιβαίνοντες τράπηκαν σε φυγή πεζή, πλην όμως εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ κατά την ακινητοποίησή τους αντιστάθηκαν σθεναρά, τραυματίζοντας -σύμφωνα με την ανακοίνωση- τρεις αστυνομικούς. Κατά την έρευνα του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό σειράς και φυσίγγιο εντός της θαλάμης, δύο φυσίγγια, πέντε κάλυκες, 12 πηνία χαλκού που αφαιρέθηκαν από μετασχηματιστές κατά το χρονικό διάστημα πριν τη σύλληψή τους από αγροτική περιοχή της Χαλκιδικής και πλήθος εργαλείων για την αφαίρεση των πηνίων.

Από την περαιτέρω έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, προέκυψε ότι το χρονικό διάστημα από τις 20 Ιανουαρίου έως και χθες, οι δράστες έχοντας συστήσει εγκληματική οργάνωσή, είχαν αφαιρέσει άλλους 96 μετασχηματιστές και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν επιπλέον έναν από αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας οικονομική ζημία στο δίκτυο διαχείρισης δικτύου διανομής ηλεκτρισμού, τουλάχιστον 550.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 13:45
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