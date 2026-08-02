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02.08.2026 11:25

Θεσσαλονίκη: Κοιμήθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα για να προλάβουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα (Video)

02.08.2026 11:25
taftotia

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Από τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου (1/8) άρχισαν να συγκεντρώνονται πολίτες έξω από το Τμήμα Διαβατηρίων στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στην ουρά και να προλάβουν να εκδώσουν διαβατήριο χρησιμοποιώντας την παλιά αστυνομική ταυτότητα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου λήγει η δυνατότητα έκδοσης διαβατηρίου με την παλαιού τύπου ταυτότητα, γεγονός που έχει προκαλέσει πρωτοφανή προσέλευση στα αρμόδια αστυνομικά τμήματα.

Έτσι, πολίτες έφτασαν από το βράδυ έχοντας μαζί τους καρέκλες και ξαπλώστρες προκειμένου να περιμένουν μέχρι να ανοίξει η υπηρεσία.

Μάλιστα, οι ίδιοι οι πολίτες δημιούργησαν χειρόγραφη λίστα προτεραιότητας, στην οποία κατέγραφαν τα ονόματά τους από τις 22:00 το βράδυ, ώστε να διατηρηθεί η σειρά αναμονής μέχρι το πρωί.

Το γραφείο διαβατηρίων λειτουργεί από τις 08:00 έως τις 14:30, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλοι όσοι βρίσκονται στην ουρά θα προλάβουν να εξυπηρετηθούν μέσα στη σημερινή ημέρα.

Η αγωνία είναι έντονη, καθώς όσοι δεν καταθέσουν σήμερα την αίτησή τους θα χρειαστεί πλέον να προχωρήσουν πρώτα στην έκδοση της νέας ταυτότητας.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στα υπόλοιπα τέσσερα μεγάλα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης, όπου οι ουρές ξεκίνησαν επίσης από αργά το βράδυ, με εκατοντάδες πολίτες να προσπαθούν να εξασφαλίσουν σειρά προτεραιότητας.

Η αύξηση της ζήτησης είναι εντυπωσιακή. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μέχρι και τον Μάιο, το Τμήμα Διαβατηρίων της Τούμπας εξυπηρετούσε περίπου 80 αιτήσεις ημερησίως. Ωστόσο, τον τελευταίο μήνα ο αριθμός αυτός έχει εκτοξευθεί, ξεπερνώντας τις 250 αιτήσεις κάθε ημέρα.

Η αναμονή για την εξυπηρέτηση ξεπερνά πλέον τις τρεις έως τέσσερις ώρες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και οι αστυνομικοί συνιστούσαν τις προηγούμενες ημέρες στους πολίτες να προσέρχονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες να εξυπηρετηθούν πριν από τη λήξη του ωραρίου.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 13:45
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