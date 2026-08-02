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02.08.2026 09:07

Θρίλερ στο Ίλιον: 72χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο πίσω κάθισμα του οχήματος του

02.08.2026 09:07
PERIPOLIKO154
αρχείου Eurokinissi

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Νεκρός, μέσα στο αυτοκίνητό του, εντοπίστηκε στις 8 βράδυ του Σαββάτου ένας 72χρονος στο Ίλιον.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 72χρονος εντοπίστηκε στα πίσω καθίσματα του οχήματος του, που ήταν σταθμευμένο στην οδό Κωνσταντίνου Τσικλητήρα, με τραύματα στην κοιλιακή χώρα και το κεφάλι.

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