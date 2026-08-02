Φωτιά στην Πάρο: Οι ευθύνες για την κακοδιαχείριση του ΧΥΤΑ, οι χρυσοφόρες συμβάσεις με ιδιώτη και η τεράστια καταστροφή

Takeaways by to pontiki AI Μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου από τον ΧΥΤΑ της Πάρου έχει προκαλέσει εκτεταμένη περιβαλλοντική καταστροφή, καίοντας περίπου 10.000 στρέμματα γης στο νησί.

Οι δικαστικές αρχές διερευνούν τις ευθύνες για το συμβάν, καθώς ο Δήμος Πάρου, η ανάδοχος εταιρεία WATT και ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου αλληλοκατηγορούνται για πλημμελή διαχείριση και παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων.

Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου έχει συνάψει συμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ με την εταιρεία WATT για τη διαχείριση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης συμφωνίας ύψους 8,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς αρνούνται τις ευθύνες τους ενώπιον των αρχών, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

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Όλοι γνώριζαν και όλοι κάνουν τώρα τους ανήξερους. Δήμος, ιδιωτική εταιρεία και ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απέξω για την τεράστια καταστροφή στο νησί που προκλήθηκε από τη χωματερή.

Η περίπτωση της Πάρου όπου από τον ΧΥΤΑ του νησιού ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου η μεγάλη φωτιά που ακόμα καίει το νησί – και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχει κάνει στάχτη έως και 10.000 στρέμματα – είναι άκρως χαρακτηριστική του ωχαδερφισμού αλλά και της έλλειψης λογοδοσίας. Είναι άκρως χαρακτηριστική της νοοτροπίας «πάμε και όπου βγει».

Και τώρα που όλοι οι υπεύθυνοι καλούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών για να δώσουν εξηγήσεις, θέλουν να πείσουν ότι κανένας δεν ευθύνεται για τον ΧΥΤΑ – «ωρολογιακή βόμβα» της Πάρου. Κανένας δεν ευθύνεται που τίποτα δεν λειτουργεί σωστά.

Ο δήμαρχος Πάρου, σύμφωνα με την κατάθεσή του, σημείωσε ότι δεν έχει αρμοδιότητα για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, η επίβλεψη και η ασφάλεια του χώρου έχουν παραχωρηθεί εξολοκλήρου με σύμβαση σε ιδιωτική ανάδοχο εταιρεία. Πρόκειται για την εταιρεία WATT, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Θανάση Κατρή.

Ο επόπτης της ιδιωτικής εταιρείας WATT που διαχειρίζεται τον ΧΥΤΑ, κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο Δήμος Πάρου χρησιμοποιούσε τον περιφραγμένο χώρο του ΧΥΤΑ για να εναποθέτει παράνομα ογκώδη αντικείμενα, κλαδιά και ξερά χόρτα, δημιουργώντας μια άτυπη, ανεξέλεγκτη χωματερή.

Και ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου) που έχει την ευθύνη για τις απευθείας αναθέσεις στην ιδιωτική εταιρεία και γενικότερα που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τηρεί σιγή ιχθύος.

Την ίδια ώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξαιτίας της κατάρρευσης και της ανακύκλωσης στην Πάρο, δήμος και ΦΟΔΣΑ συμφώνησαν να μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ προκειμένου όταν τελειώσει η τουριστική περίοδος να πάρουν τον δρόμο για την Αθήνα.

Οι χρυσοφόρες συμβάσεις

Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου διεξήγαγε το 2024 διαγωνισμό με αντικείμενο τη λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου και εργασίες επαύξησης της χωρητικότητάς του.

Στον διαγωνισμό κατέθεσε μόνο μία εταιρεία προσφορά, η WATT Α.Ε., στην οποία και κατοχυρώθηκε το έργο με τη σύναψη της συμφωνίας να υπογράφεται στις 30 Δεκεμβρίου του 2024.

Η διάρκεια της σύμβασης ήταν για ένα χρόνο και το τίμημα με ΦΠΑ ήταν 727.260 ευρώ.

Τον Ιούνιο του 2025 έγινε πρώτη τροποποίηση της σύμβασης πάντα από τον ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου. Με την τροποποίηση προστέθηκε ποσό 212.847 με ΦΠΑ με την αιτιολογία της ανάγκης συμπληρωματικών εργασιών για τη διευθέτηση των υφιστάμενων απορριμμάτων και την επέκταση του κυττάρου μεταβατικής διαχείρισης.

Δηλαδή, σύνολο για την πρώτη σύμβαση και την τροποποίησή της 940.107 ευρώ με ΦΠΑ.

Ανά δίμηνο απευθείας αναθέσεις

Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου μετά την αρχική σύμβαση με την WATT Α.Ε., προχώρησε και σε επιμέρους συμβάσεις με την ίδια εταιρεία για τον ΧΥΤΑ Πάρου.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2026 ανακοινώθηκε ότι αξιολογήθηκε η προσφορά της εταιρείας έναντι ποσού 36.704 με ΦΠΑ.

Στη συνέχεια στις 29 Απριλίου 2026, δύο μήνες μετά τη σύμβαση του Φεβρουαρίου, ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε νέα προσφορά της WATT ΑΕ για τις ίδιες υπηρεσίες έναντι ποσού 37.200 ευρώ με ΦΠΑ.

Δηλαδή, συνολικά διατέθηκαν από τον αρμόδιο φορέα στην ιδιωτική εταιρεία για τον ΧΥΤΑ Πάρου 1,014.011 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι όλες οι συμβάσεις του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου υπογράφονται από τον Περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζημάρκο.

Υπογραφή νέας σύμβασης 8.822.468 ευρώ

Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου στις 22 Ιουνίου 2026, περίπου 36 ημέρες πριν το ξέσπασμα της φωτιάς στη χωματερή της Πάρου, υπέγραψε με την WATT ΑΕ νέα σύμβαση.

Πρόκειται για τη σύμβαση «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Πάρου και Αντιπάρου», που προβλέπει μεταξύ άλλων την κατασκευή της Β΄ φάσης, την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων και την εξαετή λειτουργία, με κόστος ανέρχεται σε 8.822.468 ευρώ με ΦΠΑ.

Αιχμές από τους Financial Times

Για το θέμα είχαν εκτενές ρεπορτάζ και οι Financial Times, με αιχμές για τις υποδομές που δεν αντέχουν να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες πιέσεις από τον υπερτουρισμό, επισημαίνοντας ότι αν και ο μόνιμος πληθυσμός της Πάρου ανέρχεται σε περίπου 15.000 κατοίκους, οι ετήσιες αφίξεις μέσω του λιμανιού και του αεροδρομίου προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο επιβάτες, γεγονός που, σύμφωνα με την εφημερίδα, επιβαρύνει σημαντικά τις υφιστάμενες υποδομές.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ακόμα ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ο ΧΥΤΑ της Πάρου έχει φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του ήδη από το 2022, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά το κλείσιμο, τον περασμένο Απρίλιο, του ιδιωτικού κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Το αποτέλεσμα ήταν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών αποθηκεύονταν προσωρινά δίπλα στον ΧΥΤΑ, έως ότου μεταφερθούν στην Αθήνα μετά το τέλος της θερινής τουριστικής περιόδου.

Οι Financial Times παρουσιάζουν και δηλώσεις από το ΥΠΕΝ σύμφωνα με το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδιασμός νέας μονάδας ανάκτησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων στην Πάρο που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2030.

Ποιος ευθύνεται τελικά;

Το ερώτημα για το ποιος έχει τελικά την ευθύνη για τη φωτιά που ξέσπασε στον ΧΥΤΑ της Πάρου και κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα καλούνται να απαντήσουν οι δικαστικές αρχές που έχουν ξεκινήσει τις σχετικές έρευνες.

Όμως, το μέγα θέμα είναι ποιος ελέγχει, πριν ανάψουν φωτιές, τις πράξεις και τις παραλείψεις των αρμόδιων φορέων στη διαχείριση των ΧΥΤΑ.

Ποιος παρακολουθεί τις συμβάσεις που συνάπτουν. Ποιος παρακολουθεί εάν εκτελούνται σωστά. Και αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ.

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