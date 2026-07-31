Εντοπίστηκε αρχαίο ναυάγιο στην Άνδρο με αντικείμενα του 4ου π.Χ

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Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποίησε αυτοψία ύστερα από υπόδειξη ιδιώτη σε θαλάσσια περιοχή της Άνδρου, όπου εντόπισε το φορτίο ενός αρχαίου πλοίου.

Το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 40 περίπου μέτρων όπου υπάρχουν διάφορα αντικείμενα όπως αμφορείς τριών διαφορετικών ειδών.

Σύμφωνα με το υπ. Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας ανελκύσθηκαν δειγματοληπτικά ένας αμφορέας από κάθε τύπο. Το χρονολογικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι εν λόγω αμφορείς ορίζεται στα τέλη του 5ου και τις αρχές του 4ου αιώνα π. Χ.

Στον χώρο του ναυαγίου εντοπίστηκε επίσης τμήμα μολύβδινου τύπου άγκυρας, καθώς και ολιγάριθμοι λίθοι οι οποίο ενδεχομένως να σχετίζονται με το έρμα του πλοίου. Κατά μία πρώτη εκτίμηση καταμετρήθηκαν περίπου 600-650 αμφορείς.

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα στη περίοδο των ύστερων κλασικών χρόνων. Η περαιτέρω μελέτη του ευρήματος θα προσφέρει προφανώς και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες τόσο για το φορτίο του όσο και για την προέλευσή του.

Το κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων αποτελούσαν οι Ευαγγελιστής Διονύσιος, καταδυόμενος αρχαιολόγος, Τσομπανίδης Άγγελος, καταδυόμενος συντηρητής αρχαιοτήτων και Μερσενιέ Λούι, τεχνικός βυθού.

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