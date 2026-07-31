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31.07.2026 15:29

ΣΚΑΪ: Προαναγγέλλει και επισήμως την ιντερνετική πλατφόρμα ΣΠΟΡ FM TV – Με δωρεάν πρόσβαση

31.07.2026 15:29
skai-sport-fm

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Με προωθητικό βίντεο στο YouTube το οποίο ανέβασε λίγο μετα το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7), o πολυμεσικός Όμιλος ΣΚΑΪ ενημερώνει για την έλευση της ιντερνετικής-κυρίως- αθλητικής πλατφόρμας περιεχομένου ΣΠΟΡ FM TV.

Το κλιπάκι ενημερώνει τον χρήστη/τηλεθεατή για τις αθλητικές διοργανώσεις που έχει εξασφαλίσει να μεταδίδει το Σπορ FM TV, μεταξύ των οποίων το «Superbet Κύπελλο Ελλάδας», οι προκριματικοί αγώνες του Παναθηναϊκού στο Conference League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ Stoiximan GBL και οι εντός έδρας αγώνες Παναθηναϊκού και Ηρακλή στο ελληνικό πρωτάθλημαStoiximan Super League.

Τονίζεται ότι η πρόσβαση στην αθλητική ιντερνετική πλατφορμα του ΣΚΑΪ η πρόσβαση είναι «εντελώς δωρεάν». Περισσότερα προσεχώς…

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 17:02
preveli (1)
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