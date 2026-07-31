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Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

31.07.2026 14:08

Στο ΕΡΤNewς και η Έλλη Κασόλη

31.07.2026 14:08
kasoli

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Με την- επίσης αναμενόμενη- προσθήκη της Έλλης Κασόλη στο ΕΡΤNews, από τον ΣΚΑΪ, σε συνέχεια εκείνης της Βελίκας Καραβάλτσιου από το Mega, η ΕΡΤ ολοκληρώνει για την ώρα τις μεταγραφικές κινήσεις της για πλήρωση θέσεων παρουσιαστριών σε δελτία και εκπομπές του ειδησεογραφικού καναλιού που είχε προκηρύξει νωρίτερα με σχετικό διαγωνισμό.

«Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Έλλη Κασόλη εντάσσεται στο δυναμικό του ενημερωτικού καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας.

Με σημαντική πορεία στην τηλεοπτική ενημέρωση, η Έλλη Κασόλη έχει υπηρετήσει με συνέπεια το ελεύθερο ρεπορτάζ, την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών. Παράλληλα, έχει καλύψει τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές δημοσιογραφικές αποστολές», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ΕΡΤ.

Στην αρχή της εβδομάδα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός εξασφάλισε με κλειστό συμβόλαιο με ισχύ έως 31/8/2028 τον Παναγιώτη Στάθη για το αναλυτικό δελτίο του ΕΡΤNews.

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