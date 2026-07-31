MANOLIS | καρδιά σε τέσσερις χορδές

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Η εντυπωσιακή καλοκαιρινή παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη, συνεχίζεται τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη.

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό. Ένα απολαυστικό μουσικοθεατρικό θέαμα, που έχει αποσπάσει ήδη εξαιρετικές κριτικές και μαγεύει κάθε βράδυ το κοινό που κατακλύζει το Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί και τραγουδιστές: Γεράσιμος Γεννατάς, Πέννυ Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Αδαμοπούλου, Βασίλης Μαργέτης, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Θάνος Κόνιαρης και οι μουσικοί: Παύλος Παφρανίδης, Βαγγέλης Καλαμάρας, Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου, Κωνσταντίνος Σαπούνης και Κώστας Μπουντούρης.

Στον ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου για τρεις ακόμα εμφανίσεις (27/8, 3/9, 10/9).

Για την παράσταση έγραψαν:

«Μια θεατρική βιογραφία που σκάβει στον μύθο και τον άνθρωπο του Μανώλη Χιώτη, μετατρέποντας τη μουσική σε σκηνική μνήμη και τραύμα, μακριά από εύκολες αφηγηματικές συμβάσεις και εξιδανικεύσεις του είδους. Μεγάλη έκπληξη της βραδιάς η Πέννυ Μπαλτατζή που δίνει μία σπαρακτική ερμηνεία ως Μαίρη Λίντα», Γεωργία Οικονόμου – News247

«Η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης προτείνουν ουσιαστικά έναν νέο δρόμο για τις μουσικές βιογραφίες. Καθοριστική η ερμηνεία του Γεράσιμου Γεννατά, σε μια σπουδαία στιγμή», Τώνια Καράογλου – Αθηνόραμα

«Μία παράσταση συνόλου, με λόγο, τραγούδι, μουσική και σκηνική δράση, που ωστόσο δεν υποκύπτει στην ευκολία του λαϊκού ξεφαντώματος και ξεμακραίνει από την επιβεβλημένη σε άλλες περιπτώσεις αυταρέσκεια και αγιογραφία. Και είναι αυτό ακριβώς το στοιχείο που μας ιντριγκάρει περισσότερο», Κώστας Ζήσης – Teatrik

Πρωταγωνιστές:

Πίτσα Παπαδοπούλου (Μητέρα Μανώλη Χιώτη) στις 27/8, 3/9 και 10/9

Γεράσιμος Γεννατάς (Μανώλης Χιώτης)

Πέννυ Μπαλτατζή (Μαίρη Λίντα)

Αργύρης Αγγέλου (Μουσικός, Κομπέρ, Κώστας Χατζηχρήστος)

Βανέσα Αδαμοπούλου (Ζωή Νάχη, Grace Kelly)

Βασίλης Μαργέτης (Μίκης Θεοδωράκης, Πατέρας Μανώλη Χιώτη)

Ελένη Μισχοπούλου (Μητέρα Μανωλη Χιώτη, Μαρία Κάλλας)

Κωνσταντίνος Μουταφτσής (φονιάς πατέρα Μανώλη Χιώτη, πρόεδρος Αμερικής)

Θάνος Κόνιαρης (νεαρός Μανώλης Χιώτης)

Μουσικοί:

Παύλος Παφρανίδης (Ενορχήστρωση – Διδασκαλία, Μπουζούκι)

Βαγγέλης Καλαμάρας (Ντραμς, Κρουστά)

Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου (Βιολοντσέλο)

Κωνσταντίνος Σαπούνης (Τρομπέτα)

Κώστας Μπουντούρης (Κιθάρα)

Συντελεστές:

Πρωτότυπο θεατρικό έργο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Σκηνογραφία: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Ζωγραφική σκηνικού – Φροντιστήριο: Βαλεντίνο Βαλάσης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεμίνα Πανηγυροπούλου

Επιστημονικός Συνεργάτης: Δημήτρης Μανιάτης

Creative Agency: GridFox

Πληροφορίες:

Ημέρες παραστάσεων Αυγούστου & Σεπτεμβρίου

Αύγουστος: 3, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 30, 31

Σεπτέμβριος: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13

Ώρα έναρξης: 21.00

Διάρκεια: 2 ώρες και 20 λεπτά με 10 λεπτά διάλειμμα

Το πρωτότυπο θεατρικό έργο της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη «MANOLIS / καρδιά σε τέσσερις χορδές» ανέβηκε για πρώτη φορά στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το 2024, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία και αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2026 και αναμετράται με τη μαγική συνθήκη του ανοιχτού χώρου στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», με νέα διανομή και νέα σκηνοθετική ματιά.

Ηλεκτρονική Προπώληση ΕΔΩ

Τιμές εισιτηρίων:

Ζώνη VIP: 40 €

Ζώνη Α’: 32 €

Ζώνη Β’: 25 €

Ζώνη Γ’: 20 €



Ισχύουν ειδικές τιμές για γκρουπ άνω των 20 ατόμων, ΑμεΑ, φοιτητές & ανέργους (στην A’, Β’ & Γ’ Ζώνη)

Κρατήσεις:

Στα ταμεία του θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος)

Στο τηλεφωνικό κέντρο του «Θέατρον», Τ. 212 254 0300

Παραγωγή:

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού & Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξις- Χρήστος Τριπόδης

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78

Τ. 212 254 0300

www.theatron254.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης

Περισσότερες πληροφορίες:

Αννίτα Βορεάδου, Διευθύντρια Γραφείου Τύπου Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Τ. 212 254 0444 | [email protected]

Νατάσα Ευσταθιάδη, Γραφείο Τύπου Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Τ. 212 254 0444 | [email protected]