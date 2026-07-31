Δραματικές ώρες στον Άγιο Βασίλειο: Απεγκλωβίστηκαν με σκάφη 200 άτομα (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στο Καλαμάκι Βοιωτίας.

Οι φλόγες απέκλεισαν τους δρόμους προς τον οικισμό Άγιος Βασίλειος, δημιουργώντας ακραίο κίνδυνο για τους πολίτες που βρίσκονται στον παραθαλάσσιο οικισμό.

Με τη συμμετοχή ενός σκάφους της πυροσβεστικής και πέντε του λιμενικού στήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους.

Μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια από τον Άγιο Βασίλειου στην περιοχή Λιβαδόστρατα περίπου 200 άτομα. Αναμενεται ο απεγκλωβισμός άλλων περίπου 100 ατόμων.

Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν φαίνονται πολίτες συγκεντρωμένοι στο λιμανάκι που περιμένουν τα σκάφη να τους παραλάβουν.

Διαβάστε επίσης

Αγρίνιο: Σπαραγμός στην κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λαιμοδέτη – Με τιμές ήρωα το τελευταίο «αντίο»

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Η εύκολη στοχοποίηση δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών

Εντοπίστηκε αρχαίο ναυάγιο στην Άνδρο με αντικείμενα του 4ου π.Χ