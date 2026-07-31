Από τη θάλασσα στη στεριά: Χερσαίο αποκλεισμό του Ιράν εξετάζουν Τραμπ και Νετανιάχου

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Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής χερσαίου αποκλεισμού στο Ιράν, στο πλαίσιο νέων επιλογών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

Το σχέδιο φέρεται να αποτελεί μία από τις επιλογές που συζήτησαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι μέχρι σήμερα στρατιωτικές επιχειρήσεις και η παρατεταμένη εκστρατεία πίεσης δεν έχουν επιτύχει τους επιδιωκόμενους στόχους.

Κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν «με κινητικά και μη κινητικά μέσα». Ένα πιθανό σενάριο θα απαιτούσε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ασκήσουν πιέσεις στις γειτονικές χώρες του Ιράν ώστε να περιορίσουν ή ακόμη και να κλείσουν βασικές συνοριακές διαβάσεις, δυσχεραίνοντας τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της χώρας.

«Τι θα γινόταν αν απλώς έκλεινες τα χερσαία σύνορα; Αν το Ιράν δεν μπορούσε ούτε να εισάγει ούτε να εξάγει τίποτα, όλα θα άλλαζαν», δήλωσε στην The Telegraph ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, περιγράφοντας μία από τις επιλογές που έχουν εξεταστεί.

Ο απόστρατος αντιστράτηγος των ΗΠΑ Σον ΜακΦάρλαντ εκτίμησε ότι ένας πλήρης χερσαίος αποκλεισμός θα ήταν «σχεδόν αδύνατος» στην εφαρμογή του, ωστόσο υποστήριξε πως η αποκοπή του Ιράν από το διεθνές εμπόριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή οικονομική απομόνωση και να ασκήσει ισχυρή πίεση στο καθεστώς.

Πιθανοί στόχοι ενός τέτοιου σχεδίου θα ήταν σημαντικές συνοριακές διαβάσεις, όπως οι Incheh Borun και Sarakhs, στα σύνορα με το Τουρκμενιστάν. Ωστόσο, το Ιράν συνορεύει επίσης με το Ιράκ, την Τουρκία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, γεγονός που σημαίνει ότι θα απαιτούνταν η συνεργασία χωρών με τις οποίες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν διατηρούν απαραίτητα στενές σχέσεις.

Η The Telegraph σημειώνει ότι ιδιαίτερη προσοχή στρέφεται στο Ιράκ και το Πακιστάν, τα οποία ενδέχεται να θεωρούνται τα πιο ευάλωτα σημεία για την εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου. Παράλληλα, οποιαδήποτε χώρα αποφάσιζε να συνεργαστεί θα αντιμετώπιζε πιθανές οικονομικές επιπτώσεις αλλά και τον κίνδυνο αντιποίνων από την Τεχεράνη.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ένας χερσαίος αποκλεισμός θα μπορούσε να δυσχεράνει τον επανεξοπλισμό του Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη αναμένει αποστολή εκατοντάδων κινεζικών φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων (MANPADS), στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 70 εκατ. δολαρίων με το Πεκίνο για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Πηγή με γνώση των συνομιλιών δήλωσε στην The Telegraph ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η μέχρι σήμερα στρατηγική του έχει φτάσει στα όριά της και εξετάζει διάφορα σενάρια κλιμάκωσης, προκειμένου να αναγκάσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το δημοσίευμα αφήνει επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο η συζήτηση περί χερσαίου αποκλεισμού να αποτελεί παραπλανητική κίνηση, με στόχο να αποσπάσει την προσοχή της Τεχεράνης από τις πραγματικές προθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Παράλληλα, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, υπάρχουν ενδείξεις εσωτερικών διαφωνιών στην ιρανική ηγεσία, καθώς μέρος του καθεστώτος ανησυχεί για τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης, ενώ άλλοι υποστηρίζουν τη συνέχιση της σύγκρουσης. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις καυσίμων στο εσωτερικό του Ιράν και μεγάλες ουρές σε πρατήρια που έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα ντίζελ.

Κατά τη συνάντηση Τραμπ–Νετανιάχου εξετάστηκαν τρία βασικά σενάρια: η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, η συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού ή η επανέναρξη στρατιωτικών πληγμάτων. Όπως αναφέρεται, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν προώθησε αποκλειστικά κάποια από τις επιλογές.

Τέλος, το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα εκτεταμένα πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση σε επίθεση εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, ενώ αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υπογράμμισε ότι «ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων έχει όλες τις επιλογές στη διάθεσή του».

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