Νέο μήνυμα από το 112 για την Πρέβελη – Οι πρώτες εικόνες από το φοινικόδασος

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Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το απόγευμα της Παρασκευής στους κατοίκους και επισκέπτες περιοχών του νότιου Ρεθύμνου, λόγω των αναζωπυρώσεων της φωτιάς που εξακολουθούν να εκδηλώνονται.

Ειδικότερα, η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου να απομακρυνθούν προληπτικά με κατεύθυνση προς τα Λευκόγεια, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Η νέα ειδοποίηση έρχεται ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης και του Ασώματου.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Οι ζημίες στο ξακουστό Φοινικόδασος της Πρέβελης από τη φωτιά είναι περιορισμένες και απλώνονται σε ένα μικρό τμήμα κοντά στις εκβολές του ποταμού,

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα, οι φωτογραφίες δείχνουν ότι η καταστροφή περιορίζεται κυρίως στην έκταση που βρίσκεται κοντά στις εκβολές του ποταμού και δεν εκτείνεται στο σύνολο του Φοινικόδασους, όπως αρχικά είχαν εκφραστεί ανησυχίες. Όπως επισημαίνεται, το μεγαλύτερο μέρος του εμβληματικού φυσικού οικοσυστήματος παραμένει διατηρημένο, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από τις επιτόπιες αυτοψίες όσο και από το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης γνωστοποιεί ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς και να σχεδιαστούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις προστασίας και αποκατάστασης όπου αυτές απαιτηθούν.

Όπως επισημαίνεται, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση και να αποφεύγονται λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με την έκταση των ζημιών στο εμβληματικό Φοινικόδασος του Πρέβελη.

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