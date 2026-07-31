Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στην Αιτωλοακαρνανία – Μπουνιές, κλωτσιές και καρέκλες στον αέρα (Video)

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Σκηνές απίστευτης έντασης εκτυλίχθηκαν σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας, όπου εμφανιζόταν η Γωγώ Τσαμπά, όταν άγρια συμπλοκή μεταξύ θαμώνων διέκοψε τη μουσική βραδιά.

Το συμβάν σημειώθηκε την ώρα που η γνωστή καλλιτέχνιδα τραγουδούσε στην πίστα, με τον χώρο διασκέδασης να μετατρέπεται σε πραγματικό πεδίο μάχης.

Οι στιγμές χάους που επικράτησαν καταγράφηκαν σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου…

Όλα ξεκίνησαν όταν για άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία, η ατμόσφαιρα ανάμεσα σε μια πολυπληθή ομάδα θαμώνων ηλεκτρίστηκε επικίνδυνα. Μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, οι φωνές και οι διαπληκτισμοί μετατράπηκαν σε άγρια συμπλοκή, με γροθιές και κλωτσιές, ακόμα και καρέκλες να πέφτουν βροχή ανάμεσα στους εμπλεκομένους.

Η Γωγώ Τσαμπά διέκοψε την εμφάνισή της, απευθύνοντας επανειλημμένες εκκλήσεις από το μικρόφωνο ώστε να σταματήσει ο καβγάς.

Στα πλάνα που αποτυπώνουν το συμβάν διακρίνονται δεκάδες παρευρισκόμενοι -ανάμεσα στους οποίους οικογένειες με παιδιά και ηλικιωμένους- να παρακολουθούν έντρομοι τις σκηνές βίας που εξελίσσονταν σε απόσταση αναπνοής από τα τραπέζια τους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη συμπλοκή, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή παρεμβάσεις των Αρχών.

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