Τσακάλι επιτέθηκε σε 4χρονο κοριτσάκι στη Θεσσαλονίκη – Νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο

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Ένα 4χρονο κοριτσάκι έπεσε θύμα επίθεσης από τσακάλι το βράδυ της Πέμπτης, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ όπου το κοριτσάκι έπαιζε στον αύλειο χώρο ταβέρνας, όταν το τσακάλι εμφανίστηκε ξαφνικά και κινήθηκε εναντίον του. Το δάγκωσε στο πρόσωπο, το άρπαξε από την πλάτη και σύμφωνα με μαρτυρίες το έσερνε για τουλάχιστον πέντε με έξι μέτρα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Οι γονείς του παιδιού αλλά και θαμώνες του καταστήματος έσπευσαν να βοηθήσουν το παιδάκι και να απομακρύνουν το άγριο ζώο.

Αφού κατάφεραν να σώσουν το παιδί, το μετέφεραν με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

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