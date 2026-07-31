Γυαλιά Γεωργιάδη: Κριτική από ΠΑΣΟΚ- ευαισθησία Δεδομένων ή τεχνολογικός αναλφαβητισμός; 

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Η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό κομματικό σύστημα μάς έχει συνηθίσει αρκετές φορές σε παραγωγή σουρεαλιστικών στιγμών αλλά η πρόσφατη απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αναγάγει τα «έξυπνα γυαλιά» του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σε μείζον πολιτικό και κοινοβουλευτικό ζήτημα διεκδικεί επάξια το βραβείο της πλέον αχρείαστης πολιτικής υπερβολής.

Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε κάτι πρωτότυπο. Να καταστεί το μοναδικό κόμμα του δημοκρατικού τόξου που έβγαλε επίσημη ανακοίνωση και έφερε το θέμα στη Βουλή, αφήνοντας την κοινή γνώμη να αναρωτιέται πού τελειώνει η θεσμική σοβαρότητα και πού αρχίζει η τεχνολογική φοβία, αλλά και η πολιτική εμπάθεια.

Και η εξήγηση μάλλον για αυτή την πρωτοφανή σπουδή δεν βρίσκεται στο πεδίο της τεχνολογικής ασφάλειας, αλλά στη σφαίρα των προσωπικών τακτικισμών. Φαίνεται πως στη Χαριλάου Τρικούπη είναι ακόμα νωπή η πολιτική σύγκρουση μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Άδωνι Γεωργιάδη. Τον Μάιο, ο κ.Γεωργιάδης κατηγόρησε και στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι «μασαμπούκωσε» εκατομμύρια από τη μίσθωση ακινήτου του στη Κρήτη στο Κτηματολόγιο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ενορχηστρωμένη λασπολογία και οδήγησε το θέμα στη δικαιοσύνη. Από τότε, κάθε αφορμή κατά του Αδωνι Γεωργιάδη είναι καλή. Ακόμη και ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά.

Διαφορετικά, είναι αδύνατον να εξηγηθεί πώς ένα κόμμα με ιστορική θεσμική παρακαταθήκη εμφανίζεται τόσο αποκομμένο από τη σύγχρονη τεχνολογική πραγματικότητα.

Όταν ο πρώτος βουλευτής Επικρατείας του κόμματος ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής και αφήνει υπονοούμενα για έναν «υπουργό-κατάσκοπο», το πράγμα ξεφεύγει από την πολιτική αντιπαράθεση και αγγίζει τα όρια άλλων τεχνών. Ο κ. Γεωργιάδης χρησιμοποίησε ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά, μια φορετή τεχνολογία (wearable tech) που κυκλοφορεί ελεύθερα στο εμπόριο και χρησιμοποιείται ήδη από εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο.

Αν υιοθετήσουμε, αυτή τη λογική της συνομωσιολογικής υπερβολής, και το αν ένας πολιτικός μπορεί ή δε μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τις συσκευές που αυτή παράγει, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει αύριο μεθαύριο να εγκαλέσει και τα δικά του στελέχη. Τι θα πρέπει να πει, για παράδειγμα, για την κ. Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία πολύ νωρίς το 2020 για να μιλήσει για το πως η τεχνολογία αλλάζει τα δεδομένα και την πραγματικότητα παρουσίασε το βιβλίο της «Από το Ντεσεβό στο drone” Με τη συλλογιστική του ΠΑΣΟΚ, το drone είναι μια «ιπτάμενη απειλή».

Διαθέτει κάμερα υψηλής ανάλυσης, καταγράφει ήχο και εικόνα, μπορεί να καλύψει μεγάλες αποστάσεις και, χάρη στα νέα εξελιγμένα συστήματα zoom, μπορεί να καταγράψει μέχρι και το τι κάνει κάποιος μέσα στο ίδιο του το σπίτι πίσω από το παράθυρο. Με δεδομένο ότι κ. Διαμαντοπούλου έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της ότι έχει drone και κάνει πτήσεις με αυτό θα κατηγορηθεί, άραγε από το ΠΑΣΟΚ για κατασκοπευτική δραστηριότητα;

Αν η γραμμή του κόμματος συνεχίσει με αυτή τη φόρα, το επόμενο λογικό βήμα θα είναι να ζητηθεί η σύλληψη του ιδιοκτήτη της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ως διεθνούς εγκεφάλου που προμηθεύει με «εξοπλισμό παρακολουθήσεων» σε υπουργούς και πολίτες ανά την υφήλιο.

Όλα αυτά, ασφαλώς, δεν είναι σοβαρά πράγματα για ένα κόμμα που τη δεκαετία του 90 εξέφραζε τον εκσυγχρονισμό και που πρώτο επί Γιώργου Παπανδρέου μιλούσε για την πράσινη ανάπτυξη .

Και για να μιλήσουμε και τεχνολογικά η διεθνής και ευρωπαϊκή τεχνολογική αγορά κινείται με ταχύτητες που καθιστούν τέτοιες συζητήσεις παρωχημένες. Τα έξυπνα γυαλιά (smart glasses) δεν αποτελούν κάποιο μυστικό εργαλείο των σκοτεινών υπηρεσιών, αλλά τη φυσική εξέλιξη των προσωπικών συσκευών.

Η IDC τοποθετεί τις παγκόσμιες παραδόσεις για το 2026 περίπου στα 13,6 εκατομμύρια τεμάχια, με τη Meta να ελέγχει κοντά στο 69% της αγοράς στο πρώτο τρίμηνο χάρη στη συνεργασία με την EssilorLuxottica. Άλλες προβλέψεις ανεβάζουν τον πήχη προς τα 20 εκατομμύρια φέτος και προς τα 75 εκατομμύρια το 2030, με Apple και Samsung να μπαίνουν δυναμικά.

Η αγορά συσκευών ενσωματωμένης Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Smart Glasses) αναμένεται να εκτιναχθεί Εκτιμάται από τους αναλυτές της αγοράς ότι τα έξυπνα γυαλιά θα αρχίσουν να αντικαθιστούν σταδιακά τα παραδοσιακά smartphones ως η βασική συσκευή καθημερινής επικοινωνίας και εργασίας. Στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η τεχνολογία αυτή ήδη αξιοποιείται στην ιατρική, τη βιομηχανική συντήρηση, την εκπαίδευση και τη δημοσιογραφία. Το να αντιμετωπίζεται μια παγκόσμια τεχνολογική τάση ως «εργαλείο κατασκοπείας» υποδηλώνει επικίνδυνο τεχνολογικό αναλφαβητισμό.

Η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει να γίνεται με όρους μέλλοντος και όχι με όρους τεχνοφοβικού παρελθόντος. Το ΠΑΣΟΚ, αν θέλει να πείσει ότι αποτελεί μια σύγχρονη εναλλακτική πρόταση εξουσίας, πρέπει να αφήσει πίσω του τις μικροπολιτικές αψιμαχίες και τα φοβικά σύνδρομα απέναντι στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Γιατί αν η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει τα γυαλιά του παρόντος ως απειλή, είναι βέβαιο πως θα δυσκολευτεί πολύ να δει το μέλλον.

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