Χαλκιδική: Σώα η 90χρονη με άνοια που είχε εξαφνιστεί, πέρασε τη νύχτα στο βουνό

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Στο βουνό πέρασε το βράδυ η 90χρονη η οποία πάσχει από άνοια και αγνοείτο από χθες το πρωί στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε σήμερα από πολίτες και μέλη της ΟΦΚΑΘ- Εθελοντές διασώστες σε σημείο, μέσα στο βουνό, περίπου ένα χιλιόμετρο από το χωριό της, όπου είχε βρει καταφύγιο τη νύχτα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΦΚΑΘ, Χρήστο Ράμο, η γυναίκα βρέθηκε αφυδατωμένη και μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας για περαιτέρω εξετάσεις.

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