Φωτοβολταϊκά: Προσέφυγαν στην Κομισιόν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί – Σφοδρές καταγγελίες για την πολιτική του ΥΠΕΝ

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Αιχμή της προσφυγής η απουσία υποδομών αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ με αποτέλεσμα υποχρεωτικές περικοπές και αρνητικές τιμές που έχουν επίπτωση και στους λογαριασμούς ρεύματος καθώς από τη φθηνή πράσινη ενέργεια δεν επωφελούνται όσο θα μπορούσαν οι καταναλωτές.

Με την προσφυγή στην Κομισιόν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά οδηγούνται σε μετωπική σύγκρουση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, καθώς η επίσημη καταγγελία που κατατέθηκε στις 30 Ιουλίου 2026 συμπεριλαμβάνει σφοδρές αναφορές για στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο των παραγωγούς έως 500 kW.

Ο ΣΥΦΩΕΛ χαρακτηρίζει την προσφυγή στην Κομισιόν ως μια από τις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις του κλάδου των φωτοβολταϊκών παραγωγών μέχρι σήμερα καθώς ζητά από τις Βρυξέλλες τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με το ευρωπαϊκό δίκαιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οι περικοπές και η απουσία αποθήκευσης

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, οι καταγγελίες αναδεικνύουν ότι οι εκτεταμένες περικοπές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες πλήττουν κυρίως μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, καθώς και η ολοένα συχνότερη εμφάνιση μηδενικών ή αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δεν αποτελούν φυσική ή αναπόφευκτη εξέλιξη της ενεργειακής μετάβασης, αλλά αποτέλεσμα διαχρονικών παραλείψεων των ελληνικών αρχών να αναπτύξουν εγκαίρως τις αναγκαίες υποδομές και να οργανώσουν την αγορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού δικαίου.

Στις καταγγελίες επισημαίνεται ότι, ενώ η Ελλάδα προώθησε ενεργά την ανάπτυξη των ΑΠΕ και ενθάρρυνε ανοιχτά σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, δεν προχώρησε εγκαίρως στην απαιτούμενη ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης, στον εξηλεκτρισμό, όπως δεν προχώρησε και στη λήψη λοιπών μέτρων που θα επέτρεπαν την ομαλή ενσωμάτωση της αυξανόμενης παραγωγής από ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα.

Η πολιτική αυτή σύμφωνα με τον ΣΥΦΩΕΛ, οδηγεί σε αναγκαστικές περικοπές παραγωγής, οι οποίες σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο ως έσχατο και εξαιρετικό μέτρο.

Παράλληλα, επισημαίνει στην προσφυγή προς την Κομισιόν ότι οι εκτεταμένες μηδενικές ή αρνητικές τιμές, έχουν μετατραπεί σε μόνιμο μηχανισμό λειτουργίας της αγοράς, μεταφέροντας σχεδόν αποκλειστικά στους παραγωγούς το κόστος των διαρθρωτικών αδυναμιών του συστήματος.

Τι ζητούν από την Κομισιόν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί

Η προσφυγή της ΣΥΦΩΕΛ σε ένα αναλυτικό νομικό υπόμνημα 45 σελίδων, τεκμηριώνει τις αντίθετες προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράξεις και παραλείψεις των ελληνικών αρχών, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην διασφάλιση των επενδύσεων.

Επιπλέον, οι καταγγελίες συνοδεύονται από πλήθος τεκμηρίων που επιβεβαιώνουν την τρέχουσα κατάσταση στην ελληνική αγορά ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΦΩΕΛ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει συνολικά τις πράξεις και τις παραλείψεις των ελληνικών αρχών, να διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας με το ενωσιακό δίκαιο και να κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου να αποκατασταθεί η ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής ενεργειακής νομοθεσίας και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Να σημειωθεί ότι το επόμενο διάστημα θα κατατεθούν και ομαδικές αγωγές για αποζημιώσεις στα ελληνικά δικαστήρια καθώς ο ΣΥΦΩΕΛ θεωρεί ότι με την πολιτική που ασκείται έχουν οδηγηθεί σε οικονομική ασφυξία οι μικρομεσαίοι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά.

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