Διχάζει η τροπολογία για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι – Τι λένε ΣΕΦ και ΣΠΕΦ

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Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ στο μπαλκόνι διχάζουν την αγορά φωτοβολταϊκών. Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) κάνει λόγο για όρους που εκτινάσσουν το κόστος και κάνουν δώρον άδωρο την εγκατάσταση, ενώ ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) ζητά ακόμα και έκδοση άδειας από μηχανικό. Και είναι αυτές οι εκ διαμέτρου αντίθετες αναγνώσεις που κάνουν ΣΕΦ και ΣΠΕΦ στην τροπολογία που έθεσε υπό διαβούλευση του ΥΠΕΝ, οι οποίες προβληματίζουν για το κατά πόσο ένα μέτρο που υποτίθεται ότι θα ήταν απλό στην εφαρμογή του και οικονομικό, μπορεί τελικά να εφαρμοστεί στη χώρα μας.

Γιατί ο ΣΕΦ προβλέπει αποτυχία του μέτρου

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών εκτιμά ότι οι προϋποθέσεις που θέτει η τροπολογία του ΥΠΕΝ για την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ στο μπαλκόνι, είναι αποτρεπτικές για τους πολίτες, εάν δεν υπάρξει μετά τη διαβούλευση αλλαγή στην τροπολογία.

Η εκτίμηση του ΣΕΦ είναι ότι οι προβλέψεις της τροπολογίας διπλασιάζουν το κόστος εγκατάστασης και εισάγουν γραφειοκρατικές διαδικασίες τη στιγμή που η εμπειρία από το εξωτερικό και ειδικά από τη Γερμανία, δείχνει ότι αρκεί να γίνει η αγορά από τον πολίτη που απλώς στη συνέχεια βάζει στην πρίζα το φωτοβολταϊκό που έχει τοποθετήσει στο μπαλκόνι.

Σύμφωνα με την τροπολογία του ΥΠΕΝ, όμως, για να βάλει ένας ιδιοκτήτης ή ένας ενοικιαστής φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι χρειάζεται τα εξής:

-Το φωτοβολταϊκό να τοποθετηθεί από υπεύθυνο εγκαταστάτη ή μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας ενώ απαιτείται και νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη – ΥΔΕ, η οποία θα ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.

-Να τοποθετηθεί αισθητήρας κατεύθυνσης, ώστε να μην εγχέεται ρεύμα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ο αισθητήρας κατεύθυνσης απαιτεί πράγματι επέμβαση στον ηλεκτρικό πίνακα ή πολύ κοντά στην κεντρική παροχή του διαμερίσματος. Η απαίτηση αυτή προϋποθέτει επέμβαση στον κεντρικό πίνακα και ουσιαστικά περιορίζει τον χαρακτήρα «plug-and-play».

-Σύστημα τηλεμέτρησης παραγωγής και κατανάλωσης. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά δεύτερη μεγάλη αλλαγή στον ηλεκτρικό πίνακα, καθώς μπορεί να είναι ενσωματωμένο στον μικρομετατροπέα, συνδεδεμένο με τον αισθητήρα και εφαρμογή Wi-Fi ή ξεχωριστός μετρητής που τοποθετείται στον πίνακα.

Σύμφωνα με τον ΣΕΦ, οι προϋποθέσεις αυτές διπλασιάζουν το κόστος εγκατάστασης και κάνουν αποτρεπτική την επιλογή τοποθέτησης φωτοβολταϊκού στο μπαλκόνι, μέτρο που απευθύνεται σε χαμηλά εισοδήματα και θεωρείται ευεργετικό για την μείωση των επιπτώσεων της ενεργειακής φτώχειας.

Γιατί ο ΣΠΕΦ ζητά μέχρι και άδεια από μηχανικό

Στον αντίποδα, ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά ζητά ακόμα περισσότερους όρους και μάλιστα έως και την υποχρέωση έκδοσης άδειας από μηχανικό. Συγκεκριμένα θεωρεί ότι σωστά επιβάλλεται η μεσολάβηση αδειούχου ηλεκτρολόγου για την εγκατάσταση, αλλά ζητά επιπρόσθετα και την υποχρέωση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας που θα εκδώσει Μηχανικός.

Σύμφωνα με το σχόλιο που κατέθεσε στη διαβούλευση του ΥΠΕΝ, ο ΣΠΕΦ θέτει τους εξής προβληματισμούς για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στο μπαλκόνι:

-Ποιος εγγυάται και ευθύνεται για την σωστή μηχανική στήριξη των φωτοβολταϊκών πάνελς που αφορούν επιφάνεια ~4 τ.μ., βάρους 45 κιλών, ιδίως ένεκα των ανεμοπιέσεων και που θα κρέμονται από το κιγκλίδωμα ενός μπαλκονιού που δεν είναι σχεδιασμένο επί της αρχής για κάτι τέτοιο και που από κάτω υπάρχουν πεζοδρόμια και εν γένει χώροι με διερχόμενους πολίτες και οχήματα.

-Αλλοιώνονται επί το αρνητικότερο οι εξωτερικές όψεις των κτιρίων και μάλιστα ανομοιόμορφα κατά τη φαντασία του καθενός. Προς άμβλυνση των αυθαιρεσιών και της ανομοιομορφίας καθώς και της προστασίας της τάξης και της αξίας των περιουσιών των πολιτών, προτείνουμε σε επίπεδο πολυκατοικίας να έχει προηγουμένως υπάρξει τουλάχιστον απόφαση της γενικής συνέλευσης που θα επιτρέπει την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων. Δεν αναφερόμαστε σε χωριστή απόφαση πριν την εγκατάσταση κάθε συστήματος, αλλά σε μία αρχική που θα τα επιτρέπει και που ενδεχομένως θα θέτει και κάποιους οπτικούς κανόνες ομοιομορφίας, όπως λ.χ. συμβαίνει με τις τέντες.

-Ειδικά σε κατοικίες με τριφασική παροχή πρέπει να διευκρινιστεί ότι το zero feed-in του συστήματος αφορά ρητά ανά φάση χωριστά.

-Επίσης σε περίπτωση αστοχίας του αισθητήρα κατεύθυνσης ή της τηλεμετρίας, θα υπάρχει διάταξη fail safe που θα απενεργοποιεί το φωτοβολταϊκό.

Να σημειωθεί ότι οι τελευταίες δύο προτάσεις προσθέσουν εργασίες κυρίως μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα. Έτσι δεν είναι στη λογική βάζω το φωτοβολταϊκό στην πρίζα, καθώς απαιτεί μικρή ηλεκτρολογική επέμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι η διαβούλευση για την τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού στο μπαλκόνι λήγει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ποιες αλλαγές θα κάνει ή δεν θα κάνει το ΥΠΕΝ και προς ποια κατεύθυνση αναμένεται να γίνει γνωστό μετά το τέλος του μήνα.

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Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Τι προβλέπει η τροπολογία – Το κόστος εγκατάστασης και το όφελος