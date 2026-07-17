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17.07.2026 12:42

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει σήμερα την ηγεσία των Εργατικών – Τη Δευτέρα η παραίτηση Στάρμερ

17.07.2026 12:42
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  • Ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει σήμερα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ως ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία διαδοχής του Κιρ Στάρμερ.
  • Η εκλογή του θα επικυρωθεί σε ειδική κομματική διάσκεψη στο Λονδίνο, σηματοδοτώντας την προετοιμασία για τη μετάβαση στην πρωθυπουργία.
  • Ο νέος ηγέτης προτίθεται να εστιάσει στην οικονομική ανάπτυξη, την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής φροντίδας.
  • Ο Κιρ Στάρμερ θα υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ΄ τη Δευτέρα, επιτρέποντας στον Άντι Μπέρναμ να σχηματίσει νέα κυβέρνηση χωρίς τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών.

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Ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει σήμερα και επισήμως την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία τη Δευτέρα.

Ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ είναι ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία διαδοχής, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη της συντριπτικής πλειονότητας των βουλευτών των Εργατικών.

Η εκλογή του αναμένεται να επικυρωθεί σε ειδική κομματική διάσκεψη στο Λονδίνο, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος.

Οι βασικές προτεραιότητες του Μπέρναμ

Στην πρώτη ομιλία του ως νέος ηγέτης των Εργατικών, ο Μπέρναμ αναμένεται να παρουσιάσει το πολιτικό του στίγμα, δίνοντας έμφαση:

  • στην οικονομική ανάπτυξη,
  • στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς τις περιφέρειες,
  • στην ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών,
  • στη μεταρρύθμιση της κοινωνικής φροντίδας.

Παράλληλα, αναμένεται να δεσμευθεί ότι θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης «ξεκάθαρα Εργατικής», με «το θάρρος να διορθώσει τα μεγάλα προβλήματα που η πολιτική άφησε άλυτα».

Αλλαγή πρωθυπουργού χωρίς εθνικές εκλογές

Η αλλαγή στην ηγεσία θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών.

Το βρετανικό κοινοβουλευτικό σύστημα επιτρέπει στο κυβερνών κόμμα να αντικαθιστά τον αρχηγό του και, κατ’ επέκταση, τον πρωθυπουργό, εφόσον εξακολουθεί να διαθέτει την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Τη Δευτέρα η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ

Το πρωί της Δευτέρας, ο Κιρ Στάρμερ θα μεταβεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, προκειμένου να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ΄.

Αμέσως μετά, ο μονάρχης θα αναθέσει στον Άντι Μπέρναμ τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Ο νέος ηγέτης των Εργατικών θα αναλάβει τότε επισήμως τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

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