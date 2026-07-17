Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει σήμερα την ηγεσία των Εργατικών – Τη Δευτέρα η παραίτηση Στάρμερ

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Ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει σήμερα και επισήμως την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία τη Δευτέρα.
Ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ είναι ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία διαδοχής, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη της συντριπτικής πλειονότητας των βουλευτών των Εργατικών.
Η εκλογή του αναμένεται να επικυρωθεί σε ειδική κομματική διάσκεψη στο Λονδίνο, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος.
Στην πρώτη ομιλία του ως νέος ηγέτης των Εργατικών, ο Μπέρναμ αναμένεται να παρουσιάσει το πολιτικό του στίγμα, δίνοντας έμφαση:
Παράλληλα, αναμένεται να δεσμευθεί ότι θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης «ξεκάθαρα Εργατικής», με «το θάρρος να διορθώσει τα μεγάλα προβλήματα που η πολιτική άφησε άλυτα».
Η αλλαγή στην ηγεσία θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών.
Το βρετανικό κοινοβουλευτικό σύστημα επιτρέπει στο κυβερνών κόμμα να αντικαθιστά τον αρχηγό του και, κατ’ επέκταση, τον πρωθυπουργό, εφόσον εξακολουθεί να διαθέτει την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων.
Το πρωί της Δευτέρας, ο Κιρ Στάρμερ θα μεταβεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, προκειμένου να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ΄.
Αμέσως μετά, ο μονάρχης θα αναθέσει στον Άντι Μπέρναμ τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Ο νέος ηγέτης των Εργατικών θα αναλάβει τότε επισήμως τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.
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