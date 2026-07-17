Η ιδιότυπη κυβερνητική ικανοποίηση για ΟΠΕΚΕΠΕ, το κύμα «ανεξαρτησίας» στον ΣΥΡΙΖΑ, οι 2 φάσεις προς ΕΛΑΣ και το πάρτι Μητσοτάκη και ο Πολάκης ως… Αγγλία  

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Καλημέρα σας

Καταλαβαίνω την ικανοποίηση της κυβέρνησης – αν και δεν συμφωνώ με αυτή τη στάση – για τις εξελίξεις γύρω από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελέγχονταν 11 βουλευτές της και τελικά διώκονται 4, ενώ 7 απαλλάχθηκαν.

Το ότι απαλλάχτηκαν οι 7 δεν είναι για πανηγύρια, καθότι υπάρχουν 4 βουλευτές της ΝΔ που πάνε κατηγορούμενοι – Σκρέκας, Παπακώστα, Μπουκώρος, Σενετάκης.

Το «ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα», δεν ισχύει εδώ.

Υπάρχει μία κυβέρνηση που στελέχη της είναι και επισήμως κατηγορούμενα και ποινικά υπόλογα για ένα σκάνδαλο – υπαρκτό σκάνδαλο, όχι εικασίες.

Προφανώς έχει κάθε δικαίωμα η κυβέρνηση να πιστεύει ότι θα αθωωθούν και οι 4. Αλλά μέχρι να αθωωθούν, είναι υπόδικοι αυτοί οι βουλευτές.

Η ένταξή τους στα ψηφοδέλτια είναι πολιτική επιλογή και απόφαση που κρίνεται.

Οι ακατάδεκτοι ανεξάρτητοι από τον ΣΥΡΙΖΑ

Τρεις ανεξαρτητοποιήσεις έγιναν την Πέμπτη από βουλευτές που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Παρά την κατακραυγή, τις αλγεινές εντυπώσεις και τις επικρίσεις που δέχονται σχεδόν από παντού, ο ένας μετά τον άλλο (και η μία μετά την άλλη) επιλέγουν να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να κρατήσουν την έδρα – σφιχτά, όπως ο βόας το θήραμα.

Παρατήρησα ενδεικτικά ότι από τις 6 τελευταίες αποχωρήσεις, μόνο σε δύο υπήρξε μία κάποια τοποθέτηση για τους λόγους αυτής της κίνησης. Οι περισσότεροι προτιμούν να φύγουν χωρίς να πουν καν τους λόγους στους πολίτες.

Η Βέττα και ο Ψυχογιός που το έκαναν δεν είχαν και την καλύτερη υποδοχή από τους χρήστες των σόσιαλ – βροχή τα αρνητικά σχόλια – αλλά τουλάχιστον το έπραξαν.

Οι άλλοι, ούτε που καταδέχτηκαν.

Δύο φάσεις για μετάβαση

Εξ όσων αντιλαμβάνομαι με βάση τις πληροφορίες από έγκυρες πηγές, τα στάδια της βουλευτικής κινητικότητας από τον ΣΥΡΙΖΑ προς την ΕΛΑΣ, είναι δύο.

Οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται τώρα, κατά τεκμήριο δεν είναι σίγουροι για ένταξη στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.

Γι’ αυτό και προτιμούν να… παρκάρουν δίπλα και να περιμένουν. Εάν οι εκλογές γίνουν Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο το έργο θα λήξει γρήγορα, όσοι θα μπουν στην ΕΛΑΣ, μπήκαν και όλα θα ξεχαστούν.

Εάν όμως οι εκλογές πάνε για άνοιξη του 2027, τότε ελπίζουν πως εκεί γύρω στον Οκτώβριο με Νοέμβριο, θα τους καλέσει ο Τσίπρας για να τους πει ότι τους υπολογίζει. Όσοι λάβουν την πρόσκληση λοιπόν θα παραιτηθούν τότε από βουλευτές και θα ξεχυθούν στην πίστα, έχοντας στο μεταξύ παντελονιάσει και τρία μηνιάτικα περίπου. Όσοι δεν λάβουν μήνυμα θα μείνουν στη Βουλή μέχρι τέλους. Διότι μπορεί να κοπούν τελικά από την ΕΛΑΣ, αλλά τουλάχιστον θα έχουν βάλει «τσέπη», που λένε, κάνα πενηντάρικο.

– Εκείνη που βλέπω να μην παραιτείται με τίποτα, αλλά όχι για τα λεφτά, είναι η Νίνα Κασιμάτη, η οποία βέβαια δεν είναι για Τσίπρα μεριά. Η Νίνα θα προτιμήσει να μείνει ακόμα και σε… σεισμό με την έδρα, παρά να την παραδώσει στον Γιάννη Ραγκούση που είναι ο πρώτος επιλαχών στη Β’ Πειραιά. Υπάρχουν και τέτοιου είδους καημοί.

Πάρτι θα κάνει ο Μητσοτάκης

Κάντε εικόνα τώρα το πώς θα διεξάγονται οι συγκρούσεις και οι συζητήσεις στη Βουλή τους επόμενους μήνες.

Θα ανεβαίνει στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δείχνει τα έδρανα του πάλαι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα είναι διασκορπισμένοι οι βουλευτές του, άλλοι ανεξάρτητοι που περιμένουν τον Τσίπρα, άλλοι κοιτώντας προς οποιοδήποτε κατεύθυνση και ορισμένοι λίγοι πιστοί στο κόμμα και θα λέει «αυτοί θα φέρουν το νέο; Αυτοί ευαγγελίζονται πολιτική αλλαγή; Με αυτούς θα προχωρήσει ο Τσίπρας;».

Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε. Δεν περιγράφω άλλο.

– Με τέτοια εικόνα και… αντιπολίτευση στη Βουλή δεν βλέπω το λόγο να θελήσει πρόωρες εκλογές ο Μητσοτάκης. Τουναντίον, θα εκθέτει κάθε μέρα τους αντιπάλους του.

Ο Πολάκης και η εθνική Αγγλίας

Κοντά στο… «σύνδρομο Αγγλία» είναι ο Παύλος Πολάκης. Δεν θέλω, ούτε μπορώ άλλωστε, να προκαταλάβω εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο επανακάμψας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, κινδυνεύει να πάθει ό,τι και η Αγγλία στο μουντιάλ. Η οποία Αγγλία κέρδιζε την Αργεντινή μέχρι το 85ο λεπτό του αγώνα, αλλά στο τέλος ηττήθηκε. Και επίσης είναι η ομάδα που ξεκινάει σχεδόν κάθε παγκόσμιο κύπελλο με την ελπίδα ότι επιτέλους θα το κατακτήσει – εξαιρείται ως ειδική περίπτωση το 1966 – αλλά τελικά επιστρέφει στο νησί με άδεια χέρια.

Ο Πολάκης κατάφερε να επιβάλει τον Κασσελάκη το 2023, αλλά τελικά δεν του βγήκε πετυχημένη η ιδέα.

Μετά κατάφερε να διώξει τον Κασσελάκη, αλλά όταν πήγε για πρόεδρος έχασε από τον Φάμελλο.

Τώρα κατάφερε να διώξει τον Φάμελλο και λογικά είναι το φαβορί για την ηγεσία, καθότι με αυτόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποιες ελπίδες να μπει Βουλή, αλλά κινδυνεύει από την Δούρου.

Πτυχίο με… προίκα τα mega projects

Η αναβάθμιση της ΕΚΤΕΡ στην 7η τάξη εργοληπτικού πτυχίου δεν είναι απλώς μια εταιρική είδηση. Στην αγορά των κατασκευών διαβάζεται ως το εισιτήριο για συμμετοχή στα μεγάλα δημόσια έργα που έρχονται τα επόμενα χρόνια. Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις λένε ότι ο όμιλος έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει κοινοπραξίες και νέες διεκδικήσεις, ενώ αρκετοί βλέπουν ότι θα επιχειρήσει να «κλέψει» δουλειές από μεγαλύτερους παίκτες. Το ενδιαφέρον είναι πως η αναβάθμιση έρχεται σε μια περίοδο που οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι έχουν σχεδόν μοιράσει την πίτα και κάθε νέος διεκδικητής αλλάζει τις ισορροπίες.

Ο Βακάκης κοιτάζει το… 2035

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Απόστολος Βακάκης μιλά πλέον για το πώς θα είναι η Jumbo σε δέκα χρόνια και όχι για το επόμενο τρίμηνο. Στην αγορά θεωρούν ότι ο ισχυρός άνδρας της εταιρείας έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει τη μετά-Βαλκάνια εποχή, αναζητώντας νέες πηγές ανάπτυξης και διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας. Η επιμονή του στη συγκράτηση του κόστους και στη μεγάλη ρευστότητα δεν περνά απαρατήρητη, καθώς αρκετοί εκτιμούν ότι προετοιμάζει τον όμιλο είτε για μεγάλες επενδύσεις είτε για κινήσεις που σήμερα κρατά καλά κλεισμένες στο συρτάρι. Όσοι παρακολουθούν στενά τη Jumbo λένε ότι ο Βακάκης σπάνια ανοίγει τα χαρτιά του χωρίς λόγο.

Οι φήμες για το ΙΑΣΩ και η… μεσοβέζική διάψευση της Πειραιώς.

Τις φήμες που τη θέλουν να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του ΙΑΣΩ διέψευσε πρόσφατα με ανακοίνωση της η Τράπεζα Πειραιώς.

Βέβαια οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι συζητήσεις υπάρχουν και μάλιστα προχωρημένες, όμως ακόμα οι δύο πλευρές δεν τα έχουν βρει ακόμα, και έτσι προέκυψε η διάψευση, η οποία αν διαβάσει κανείς προσεκτικά την ανακοίνωση δεν ήταν και τόσο… κατηγορηματική.

Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι μετά την μεγάλη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής η απόκτηση ενός νοσοκομείου όπως είναι το ΙΑΣΩ θα «κούμπωνε» ιδανικά στην προσπάθεια καθετοποίησης του ομίλου αλλά και του ελέγχου του κόστους των υπηρεσιών Υγείας που οδηγούν σε αυξήσεις τα ασφάλιστρα και έχουν φέρει σε μεγάλη κόντρα τελευταία τις ασφαλιστικές με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Τι αποκάλυψε ο Εξάρχου για το deal του FSRU με τη Motor Oil

Την αισιοδοξία του ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχει κλείσει το deal μεταξύ Aktor και Motor Oil για το FSRU που θα δημιουργήσουν από κοινού στους Αγίους Θεοδώρους εξέφρασε ο επικεφαλής της πρώτης Αλέξανδρος Εξάρχου. «Η εκτέλεση του δεύτερου FSRU σε συνεργασία με τη Motor Oil θα είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας» ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα μετά από ερώτηση ξεκαθάρισε ότι το deal αφορά αποκλειστικά την Aktor και δεν σχετίζεται με μελλοντικές ανάγκες της Atlantic See LNG Trade και συμφωνίες παραγγελιών LNG που ενδεχομένως αυτή κάνει από τις ΗΠΑ ή από κάποια άλλη αγορά.

Επίσης ανέφερε ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς θα προχωρήσει η επένδυση δηλαδή αν θα αγοράσουν κάποιο καινούριο πλοίο ή θα νοικιάσουν μεταχειρισμένο με leasing. Όλα αυτά θα αποφασιστούν μετά το κλείσιμο της συμφωνίας όπως είπε.

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