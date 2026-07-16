ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολιτική θύελλα για τις διώξεις κατά 4 βουλευτών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Takeaways by to pontiki AI Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Οι κατηγορούμενοι βουλευτές αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έθεσε στο αρχείο τις υποθέσεις επτά άλλων βουλευτών του ίδιου κόμματος, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για την άσκηση δίωξης.

Το Μαξίμου αντέδρασε έντονα, απαιτώντας συγγνώμη από την αντιπολίτευση για τον χαρακτηρισμό της κυβέρνησης ως «υπόδικης», ενώ οι διωκόμενοι βουλευτές δηλώνουν αθώοι και ζητούν την άμεση εκδίκαση των υποθέσεών τους.

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Την άσκηση διώξεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την είδηση να προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς και μπαράζ πολιτικών αντιδράσεων. Πώς αντιδρά η αντιπολίτευση, στην αντεπίθεση περνά το Μαξίμου, τι απαντούν οι διωκόμενοι βουλευτές.

Κατηγορίες για πράξεις πλημμεληματικού βαθμού απήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 εν ενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Πρόκειται για τους Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο και Μάξιμο Σενετάκη οι οποίοι περιλαμβάνονται στην δικογραφία για συνολικά 22 πρόσωπα εμπλεκόμενα σε παράνομες επιδοτήσεις.

Οι τέσσερις βουλευτές είναι αντιμέτωποι για αδικήματα που κατά περίπτωση αφορούν ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η κ. Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Με το κλείσιμο αυτού του σκέλους της έρευνας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έθεσε στο αρχείο την υπόθεση, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία τέλεσης αξιόποινων πράξεων, για επτά βουλευτές που είχαν τεθεί υπό έλεγχο.

Οι επτά νυν βουλευτές για τους οποίους η έρευνα μπαίνει στο αρχείο είναι οι εξής: Βασίλης Βασιλειάδης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νότης Μηταράκης, Κώστας Καραμανλής, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Κώστας Τσιάρας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Στην ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει πως η Βουλή έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου η EPPO να συνεχίσει τις έρευνές της σχετικά με πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021 και να διακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά, αναζητώντας τόσο ενοχοποιητικά όσο και αθωωτικά στοιχεία.

Οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Τα αποδεικτικά στοιχεία, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή εισαγγελία, καταδεικνύουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές τροποποιήσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομες παρεμβάσεις σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλοίωση των ευρημάτων των ελέγχων, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

The EPPO in Athens 🇬🇷 has indicted 22, including 4 Members of the Hellenic Parliament, former high-ranked public officials & political staff as part of an investigation involving agricultural funds. Allegations against 7 other MP's were dismissed.

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Οι κατηγορούμενοι και τα αδικήματα

Σε σχέση με τις συγκεκριμένες έρευνες, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021, η EPPO απαγγέλλει κατηγορίες:

στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε πράξεις απιστίας,

για πέντε πράξεις απιστίας, στον πρώην γενικό διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας,

και σε δύο πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται επίσης τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές: οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ένας από τους βουλευτές κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι εν ενεργεία βουλευτές που διώκονται είναι οι Κατερίνα Παπακώστα, Μάξιμος Σενετάκης, Κώστας Σκρέκας και Χρήστος Μπουκώρος.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν υπάλληλο του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτη πρώην υπουργού, κτηνίατρο δημόσιο λειτουργό και αρκετούς δικαιούχους των επιδοτήσεων. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα, όπως απάτη σχετικά με επιδοτήσεις, απόπειρα απάτης μέσω υπολογιστή, ψευδή βεβαίωση σε δημόσια έγγραφα, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας σε αδικήματα που αποδίδονται στους ανώτερους δημόσιους λειτουργούς.

Εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε έτη, καθώς και τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία χρηματικά πρόστιμα.

Στο αρχείο υποθέσεις για 7 εν ενεργεία βουλευτές και δύο πρώην

Οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών, καθώς και δύο πρώην βουλευτών, τέθηκαν στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εξετάστηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, με ίση προσοχή τόσο στα ενοχοποιητικά όσο και στα αθωωτικά δεδομένα.

Οι βουλευτές που η υπόθεσή τους μπήκε στο αρχείο, είναι οι Κώστας Τσιάρας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Λάκης Βασιλειάδης, Νότης Μηταράκης, Κώστας Αχ. Καραμανλής, Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Για τα υπόλοιπα πρόσωπα που εξακολουθούν να ερευνώνται, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην βουλευτές, οι διαδικασίες συνεχίζονται.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες σχετικά με φερόμενες πράξεις που τελέστηκαν σε διαφορετικά έτη.

Επίθεση Μητοτάκη σε αντιπολίτευση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλιότητες;»

Με σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχολίασε ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της εισήγησής του στο ΚΥΣΚΟΙΠ, την απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστικού θεσμού να ασκήσει δίωξη σε τέσσερις βουλευτές της ΝΔ.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα».

Ο πρωθυπουργός προσέθεσε ότι «σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν “κυβέρνηση υποδίκων”. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κινήθηκε στην ίδια «γραμμή», αναφέροντας ότι «σε πολιτικό επίπεδο, όμως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για “κυβέρνηση υποδίκων”, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της ΝΔ, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Ίσως, έστω και τώρα, αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Πλήττει πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια τη Δημοκρατία».

Μαρινάκης: Να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση

Στους επτά συν δύο βουλευτές της ΝΔ που οι υποθέσεις τους αρχειοθετήθηκαν επικεντρώνεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει διώξεις σε βάρος τεσσάρων «γαλάζιων» βουλευτών και άλλων 18 ατόμων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχειοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η Δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας».

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι «σε πολιτικό επίπεδο, όμως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για “κυβέρνηση υποδίκων”, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της ΝΔ, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Ίσως, έστω και τώρα, αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Πλήττει πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια τη Δημοκρατία».

Ερωτηθείς, δε, για τους τέσσερις διωκόμενους βουλευτές, στη διάρκεια του briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι» καθώς «υπάρχει και για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας».

Σκρέκας: Θέλω άμεση εκδίκαση

«Όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά» είπε ο Κ. Σκρέκας στην πρώτη αντίδρασή του.

Ο βουλευτής της ΝΔ, δηλώνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση «αφορά έναν πραγματικό αγρότη, με πραγματική παραγωγή. Δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη είσπραξη ενισχύσεων. Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης, θα φωτίσει όλα τα πραγματικά περιστατικά και θα αποκαταστήσει πλήρως την αλήθεια».

Μπουκώρος: Είμαι βέβαιος για την αθωότητά μου

Από την πλευρά του ο Χρήστος Μπουκώρος δήλωσε πως είναι αθώος των κατηγοριών και περιμένει την δικαίωσή του από τα ποινικά δικαστήρια.

Η δήλωσή του:

«Σήμερα πληροφορήθηκα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με παρέπεμψε ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ποιος παραπέμπεται και ποιος αρχειοθετείται είναι απόλυτη αρμοδιότητα και ευθύνη της Εισαγγελίας. Αυτονόητο επίσης είναι ότι η παραπομπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ενοχή. Βέβαιος για την αθωότητα μου θα προσέλθω στον φυσικό μου Δικαστή όπου θα λάμψει η Αλήθεια. Υπενθυμίζω ότι η εμπλοκή μου αφορά ένα ζευγάρι νέων κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί επανειλημμένως και επιτοπίως και τα συμπεράσματα των ελέγχων και της σχετικής πραγματογνωμοσύνης έχουν αποδείξει ότι πρόκειται για πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, κατόχους της προβλεπόμενης έκτασης γης και του προβλεπόμενου αριθμού ζώων.

Με απολύτως καθαρή κι ήσυχη την συνείδηση μου θα προσέλθω, συντομότατα ελπίζω, στο αρμόδιο δικαστήριο, αλλά και στο εκλογικό σώμα της Μαγνησίας. Οι συμπολίτες μου γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα 13 σχεδόν χρόνια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας η περιουσία μου δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά ένα τετραγωνικό εκατοστό! Γνωρίζουν επίσης οι συμπολίτες μου, ότι διαχρονικά αγωνίζομαι για το καλό του τόπου μου και για όσους αδικούνται. Αυτό θα συνεχίσω να πράττω με την δική τους εντολή.

Άλλωστε στο πλαίσιο αυτών των αγώνων μου, στις 6 Ιουλίου 2021 με τον πλέον επίσημο τρόπο, απεκάλυψα πρώτος το σκάνδαλο των εικονικών και πλαστών μισθωτηρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τότε καταγγελία μου -όπως αποδεικνύεται τώρα- ξεβόλεψε πολλά κυκλώματα τα οποία κατασπάραξαν κοινοτικούς πόρους.

Τέλος, από την αρχή της συγκεκριμένης υπόθεσης έχουν ανακύψει σοβαρά ερωτήματα τα οποία αναγκαστικά θα τεθούν στον δημόσιο διάλογο στον πρέποντα χρόνο».

Σενετάκης: Λειτούργησα αμιγώς ως βουλευτής που ακούει τους συμπολίτες του

Αιχμές για τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας άφησε ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, τονίζοντας ότι 7 από τις 11 υποθέσεις που ερευνήθηκαν μπήκαν στο αρχείο.

«Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορεί να μην βάζει στο αρχείο και τη δική μου υπόθεση. Βάζει όμως τέλος σε πολλές από τις πολιτικές “βεβαιότητες” που ορισμένοι χωρίς επάρκεια στοιχείων και τεκμηρίωσης διατύπωναν τους προηγούμενους μήνες.

Το γεγονός ότι από τις έντεκα υποθέσεις εν ενεργεία βουλευτών που διερεύνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι επτά τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ για τέσσερις βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εγώ, ασκήθηκε δίωξη πλημμεληματικού χαρακτήρα διαψεύδει όλους όσοι παρουσίαζαν συλλήβδην έντεκα βουλευτές ως μέλη μιας δήθεν εγκληματικής ομάδας, μιλούσαν για «κυβέρνηση και Βουλή υποδίκων» και προεξοφλούσαν κακουργηματικές ευθύνες. Πάντα όμως, τον τελευταίο λόγο έχει η ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε.

Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ότι δεν έχω διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα. Ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και ότι επιθυμία μου είναι να ελεγχθώ και να κριθώ από τις αρμόδιες Αρχές, όπως κάθε πολίτης. Για αυτό ζήτησα ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου και αναμένω το ταχύτερο δυνατό την εκδίκαση της υπόθεσης μου.

Ελέγχομαι για τηλεφωνική επικοινωνία που είχα το 2021 με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μεταβιβάσω προς εξέταση αίτημα πραγματικού παραγωγού, αμιγώς διαδικαστικού χαρακτήρα, το οποίο θεώρησα και εξακολουθώ να θεωρώ απολύτως νόμιμο και εύλογο. Ούτε υπέδειξα τεχνική λύση, ούτε αποφάσισα την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης 2.500€, (η οποία τελικώς εγκρίθηκε και καταβλήθηκε), ούτε και συμμετείχα στη διοικητική αξιολόγηση του αιτήματος.

Λειτούργησα αμιγώς ως βουλευτής που ακούει τους συμπολίτες του, ενδιαφέρεται για την επίλυση των προβλημάτων τους και τις δυσλειτουργίες της Διοίκησης – καθήκον μου που θα υπερασπίζομαι όσο με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους. Από κει και πέρα, θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψη μου όπως πρέπει, εκεί που πρέπει, με όλα τα στοιχεία ενώπιον των δικαστικών αρχών, με την ελπίδα κάποια στιγμή να σταματήσει να χρησιμοποιείται η Δικαιοσύνη ως εργαλείο πολιτικής ανθρωποφαγίας, από αυτόκλητους δικαστές. Αν και όπως φαίνεται παραμένουν αμετανόητοι μέχρι σήμερα».

Βαρτζόπουλος: Η υπόθεση αυτή υπήρξε αντικείμενο συστηματικής πολιτικής εκμετάλλευσης

Ο πρώην υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος σε ανάρτησή του σχολίασε τη σημερινή αρχειοθέτηση της υπόθεσής του, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη επιβεβαιώνει πλήρως τις αρχικές του θέσεις.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρεται στην πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης, ενώ εκφράζει στήριξη προς τους τέσσερις συναδέλφους του Βουλευτές που παραμένουν στη διαδικασία.

Ο κ. Βαρτζόπουλος επισημαίνει ότι η αρχειοθέτηση της υπόθεσής του, αποδεικνύει όσα είχε δηλώσει εξαρχής σχετικά με τον ρόλο του βουλευτή, τονίζοντας ότι «είναι καθήκον του εκλεγμένου εκπροσώπου να παρεμβαίνει στις υπηρεσίες, να ζητά ενημέρωση για ζητήματα πολιτών και να διορθώνει δυσλειτουργίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευάλωτες ομάδες της περιφέρειας.».

Επιπλέον ο πρώην υφυπουργός σημειώνει ότι ο σταυρός προτίμησης δεν συνιστά δωροδοκία, «αλλά αποτελεί θεμελιώδες δημοκρατικό εργαλείο που συνδέει τους πολίτες με τους εκπροσώπους τους. Ο μηχανισμός αυτός συμβάλλει στην ορθή και δίκαιη εφαρμογή του νόμου.» όπως αναφέρει.

Στην συνέχεια ο κ. Βαρτζόπουλος ξεκαθαρίζει ότι η υπόθεση χρησιμοποιήθηκε συστηματικά για πολιτική στοχοποίηση, όχι μόνο του ίδιου αλλά και της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού.

Ο πρώην υφυπουργός περιγράφει μια προσπάθεια «σπίλωσης προσώπων χωρίς στοιχεία, τονίζοντας ότι η σημερινή εξέλιξη καταδεικνύει το «σαθρό» της συγκεκριμένης στρατηγικής.

Ακόμη αναφερόμενος στους τέσσερις βουλευτές των οποίων οι υποθέσεις παραπέμπονται, ο κ. Βαρτζόπουλος εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα δικαιωθούν πλήρως και η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την αλήθεια και για αυτούς.

Καταλήγοντας ο πρώην υφυπουργός ευχαριστεί τους πολίτες της Β’ Θεσσαλονίκης για τη στήριξή τους κατά την περίοδο της έρευνας, χαρακτηρίζοντάς την «μεγαλύτερη παρηγοριά» σε μια δύσκολη συγκυρία.

Μηταράκης: Εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου», δήλωσε ο Νότης Μηταράκης.

Και προσέθεσε: «Εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου».

Τσιάρας: Αποκαταστάθηκε η αλήθεια

Από την πλευρά του, ο Κώστας Τσιάρας δηλώνει ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία επιχειρήθηκε να εμπλακεί και το όνομά μου, επέλεξα να τηρήσω μια απολύτως θεσμική στάση, αποφεύγοντας τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και αναμένοντας, με σεβασμό, την κρίση της ∆ικαιοσύνης».

«Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποτελεί μια εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου», σημειώνει, τονίζοντας ότι «παράλληλα, όμως, αναδεικνύει την ανάγκη ζητήματα που αφορούν πρόσωπα, θεσμούς και τη δημόσια λειτουργία να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα, νηφαλιότητα και σεβασμό στις διαδικασίες της ∆ικαιοσύνης».

Αφού ειχαριστεί τον δικηγόρο του, καταλήγει πως «ως βουλευτής θα συνεχίσω, μαζί με τους συνεργάτες του πολιτικού μου γραφείου, να υπηρετώ με συνέπεια τον θεσμικό μου ρόλο: να βρίσκομαι δίπλα στους πολίτες, να αναδεικνύω τα δίκαια αιτήματά τους, πάντα με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τους θεσμούς».

ΠΑΣΟΚ: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τέσσερις βουλευτές της ΝΔ και σε βάρος ακόμα 18 προσώπων στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας και οι δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ, αποδεικνύει πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του πρωθυπουργού».

Ο ίδιος προσέθεσε ότι «η δικαιοσύνη έχει τον λόγο. Ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη; Συγγνώμη γιατί; Που σας αποκαλύψαμε; Κύριε Μαρινάκη , πόση αλαζονεία; Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις».

Μαξίμου: Θα ζητήσει συγνώμη το ΠΑΣΟΚ από τους 9 βουλευτές;

Απαντώντας στον Κ. Τσουκαλά, κυβερνητικές πηγές σημείωσαν ότι όσο στη Χαριλάου Τρικούπη «αλλοιώνουν την πραγματικότητα, τόσο το ΠΑΣΟΚ θα υποχωρεί στις μετρήσεις», προσθέτοντας ότι «σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος την 1/4/2026 δήλωσε επί λέξει: “Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά”. Δηλαδή, το αυτονόητο σε μια χώρα όπου ισχύει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Αντιθέτως το κόμμα του μίλησε για ‘’κυβέρνηση υποδίκων’’ προεξοφλώντας αποφάσεις της Δικαιοσύνης».

«Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που «κρέμασαν στα μανταλάκια» και οι οποίοι τώρα απηλλάγησαν;», διερωτώνται οι ίδιες πηγές.

ΠΑΣΟΚ: Μήπως θέλουν και… χειροκρότημα;

«Οι κυβερνητικές πηγές προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο και να παρουσιάσουν ως δικαίωση τη συντριβή του αφηγήματος της κυβέρνησης», απαντά στους κυβερνητικούς κύκλους ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κ. Τσουκαλάς.

«Τους παραπέμπει η δικαιοσύνη και αυτοί πανηγυρίζουν ότι δικαιώθηκαν. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ;

ΥΓ. Όσο για το επιχείρημα περί υποχώρησης στις δημοσκοπήσεις, οι κυβερνητικές πηγές ταυτίζονται με την επιχειρηματολογία του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη ο οποίος στην πρόσφατη συνέντευξή του είχε ευθέως συνδέσει τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων με την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. 5 μονάδες κάτω, όπως είχε πει. Καταλάβαμε όλοι!»

ΣΥΡΙΖΑ: Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι «η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ και ακόμη δεκαοκτώ εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελεί μια ακόμη συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταρρέει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί “διαχρονικών παθογενειών”. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Ο ελληνικός λαός και οι έντιμοι αγρότες δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα ενός συστήματος πελατειακών εξυπηρετήσεων και διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται. Οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν το βάθος και την έκταση του σκανδάλου. Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας».

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Ν.Δ. https://t.co/6eiS2cbgmU pic.twitter.com/8wkVqfYqPP — ΣΥΡΙΖΑ (@syriza_gr) July 16, 2026

ΝΕΑΡ: Κατεξοχήν πολιτικό σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Επίσης, η Νέα Αριστερά τόνισε ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πλέον και τη βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ένα κατεξοχήν πολιτικό σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Με βάση την δίωξη που ασκήθηκε, κατηγορούμενοι για βαριά αδικήματα είναι πλέον ο υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Σενετάκης, ο πρώην υπουργός και πρώην γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, και οι πρώην υφυπουργοί Χρήστος Μπουκώρος και Κατερίνα Παπακώστα. Ολοι τους είναι νυν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Το σκάνδαλο έχει στοιχίσει εκατοντάδες εκατομμύρια στην χώρα μας και τους παραγωγούς της, αλλά έχει πλήξει καθοριστικά και την αξιοπιστία της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ηγείται μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης και της αντιθεσμικής προστασίας των εμπλεκόμενων στελεχών της. Όποια τακτική επικοινωνιακής διαχείρισης κι αν επιλέξει, η πολιτική του παρακαταθήκη είναι μία και συγκεκριμένη: Είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων».

ΕΛΑΣ: Οι ληστές απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους

Ταυτόχρονα, ηΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, ξεπέρασε σήμερα κάθε όριο θράσους και προκλητικότητας, απαιτώντας τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη με την κατηγορία της απιστίας σε τέσσερις βουλευτές της ΝΔ, μεταξύ των οποίων έναν πρώην υπουργό και γραμματέα του κόμματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ζητάει να του ζητήσουμε συγγνώμη. Πρώτη φορά, στα αλήθεια, βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται ότι θα τα δούμε όλα».

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